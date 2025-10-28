برداشت تخمه آفتابگردان در بیضا ۲ برابر شده و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۷۰ نفر را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - گلهای طلایی آفتابگردان در مزارع بیضا زیر نور خورشید تاب میخورند و نوید برداشتی پربارتر از سالهای گذشته را میدهند و کشاورزان با نشاط و امید مشغول جمعآوری محصولی هستند که رشد قابل توجهی داشته است.
این موفقیت در کشت آفتابگردان در بیضا، با استفاده از روشهای نوین کشاورزی و انتخاب نوع بذر، گامهای استواری در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار برداشته است.
صدیقه مویدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به آغاز برداشت تخمه آفتابگردان در این شهرستان، اظهار کرد: برداشت تخمه آفتابگردان در بیضا نسبت به پارسال افزایش ۲ برابری دارد.
او تصریح کرد: برداشت آفتابگردان از ابتدای آبان ماه از سطح ۳۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شده است و تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
مویدی پیش بینی کرد: بیش از ۶۰ تن محصول آفتابگردان از سطح این مزارع برداشت و روانه بازار مصرف شود.
او ادامه داد: همه این مزارع آفتابگردان، از رقم آجیلی (سنقری) است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا اضافه کرد: در بیضا کاشت و برداشت آفتابگردان مکانیزه است و آبیاری به روش "نوار تیپ" انجام میشود.
او ادامه داد: در کشت دانه آجیلی آفتابگردان میزان آب مصرفی در هر هکتار کمتر از ۳ هزار متر مکعب است.
مویدی بیان کرد: با کشت این دانه آجیلی در شهرستان بیضا زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۷۰ نفر فراهم شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: با وجود مزایای متعدد و مقاومت بالای آفتابگردان در برابر کمآبی، کشاورزان در مسیر توسعه کشت این محصول مهم نیازمند ایجاد صنایع فرآوری و بستهبندی هستند و بخش عمدهای از تخمههای آفتابگردان تولیدی بهصورت خام به سایر استانها منتقل میشود و کشاورزان از ارزشافزوده اصلی آن بیبهره میمانند.
بیضا در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.