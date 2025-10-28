مخالفانی سرسخت برای نزدیکی ایران و افغانستان وجود دارند

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدروح‌الله حسینی،رایزن فرهنگی ایران در کابل، در دیدار با رئیس مجموعه فرهنگی آریا زمین، با بیان اینکه رایزنی فرهنگی ایران در کابل در راستای منافع ملی دو کشور دوست و برادر گام برمی‌دارد، اظهار کرد: شرایط فعلی، شرایط همکاری و فرصت‌های مهم در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری است.

حسینی با اشاره به وجود مخالفان سرسخت برای نزدیکی ایران و افغانستان، بیان کرد: یک عده نمی‌خواهند بین دو کشور صلح و صفا برقرار باشد. عده‌ای تمامی تلاش خود را می‌کنند تا دو کشور به سوی اختلاف و دوری از یکدیگر حرکت کنند.

رایزن فرهنگی ایران با اشاره به نقش مهم فرهنگیان در تحکیم روابط دو کشور، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک را یکی از بهترین ظرفیت‌ها در روابط ایران و افغانستان خواند و افزود: ایران و افغانستان دارای پیشینه و تاریخ مشترک هستند که این مسأله می‌تواند باعث نزدیکی و روابط فرهنگی گرم شود.

در این دیدار، رئیس مرکز آریا زمین از کتابخانه و تالار اندیشه رایزنی فرهنگی ایران در کابل بازدید کرد.