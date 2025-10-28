رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور توضیحاتی درباره پرونده پژمان جمشیدی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده پژمان جمشیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در برخی از خبر‌ها مطرح شده که در پرونده‌های مربوط به ایشان، بحث تجاوز مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گرفته است. باید توجه داشت که بعضاً افراد غیرمسئول، نظرات شخصی خود را از زبان پزشکی قانونی بیان می‌کنند که این صحیح نیست.

وی ادامه داد: هموطنان عزیز مستحضرید که در حوزه اطلاع‌رسانی پرونده‌های قضائی، پزشکی قانونی تنها بخشی از فرایند رسیدگی است و ما به عنوان یک دستگاه علمی-تشخیصی، اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر نمی‌کنیم.

مسجدی ادامه داد: اطلاعات و نظر کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً در اختیار دستگاه قضائی و قضات قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، کارشناسان ما در جلسات قضائی حضور یافته و گزارش‌های علمی خود را ارائه می‌کنند؛ بنابراین هیچ‌گونه مراجعه یا اطلاع‌رسانی عمومی از سوی پزشکی قانونی درباره جزئیات پرونده صورت نمی‌گیرد.

برچسب ها: پزشک قانونی ، پژمان جمشیدی
خبرهای مرتبط
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی/ قرار بازداشت نقض شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناگفته‌های پرونده سوپراستار/ گفت‏‌وگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»
بخشش قاتل مادر و پسر به حرمت میلاد حضرت زینب (س)
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران
نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴
تهران از ابتدای سال ۹۸ روز هوای آلوده داشته است
سردار رادان: نیرو‌های مسلح دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند
تأکید معاون سیاسی فرمانداری تهران بر نقش محوری احزاب در انتخابات شورای شهر
آخرین اخبار
نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی
اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود
سردار رادان: نیرو‌های مسلح دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند
سهم ۳ درصدی شستا در تولید ناخالصی کشور/ شستا زیان‌ده نیست
همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران برگزار می شود
پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان الکترونیکی شد
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
اجرای بیش از ۳۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در مناطق محروم توسط ستاد اجرایی فرمان امام
شأن شورای شهر نظارت است، نه حمایت حزبی
بیش از ۵ هزار دانش آموز معلول از خدمات حمل‌ونقل رایگان بهره‌مند هستند
نقد عملکرد مدیریت شهری باید مستند باشد، نه سیاه‌نمایی
تشکیل بنیاد تعاون در قوه قضاییه
اجرای طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر کشور
تأکید معاون سیاسی فرمانداری تهران بر نقش محوری احزاب در انتخابات شورای شهر
فرماندار تهران: ایجاد اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی، گام مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم است
رفع مشکل شماره‌گذاری ۹۴۴۱ دستگاه خودروی نیسان با پیگیری دادستانی تهران
ناگفته‌های پرونده سوپراستار/ گفت‏‌وگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران
تهران از ابتدای سال ۹۸ روز هوای آلوده داشته است
اعلام زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴
بخشش قاتل مادر و پسر به حرمت میلاد حضرت زینب (س)
تصادف مرگبار در بزرگراه حکیم/ دو جوان فوت کردند
اعلام جزئیات پیش ثبت‌نام اولویت‌های حج از ۶ آبان ماه
رئیس قوه قضاییه: پرستاران در پیشبرد امور قضایی در تنگنا نمانند
عزم تهران و مسکو برای تقویت مناسبات فرهنگی و تجاری
ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران در هسته مرکزی شهر، شامل چه مناطقی است؟ + فیلم
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
۷۰ درصد آثار هنرمندان معلول به فروش رسیده است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند