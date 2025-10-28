رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور توضیحاتی درباره پرونده پژمان جمشیدی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده پژمان جمشیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در برخی از خبرها مطرح شده که در پروندههای مربوط به ایشان، بحث تجاوز مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گرفته است. باید توجه داشت که بعضاً افراد غیرمسئول، نظرات شخصی خود را از زبان پزشکی قانونی بیان میکنند که این صحیح نیست.
وی ادامه داد: هموطنان عزیز مستحضرید که در حوزه اطلاعرسانی پروندههای قضائی، پزشکی قانونی تنها بخشی از فرایند رسیدگی است و ما به عنوان یک دستگاه علمی-تشخیصی، اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر نمیکنیم.
مسجدی ادامه داد: اطلاعات و نظر کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً در اختیار دستگاه قضائی و قضات قرار میگیرد و در صورت نیاز، کارشناسان ما در جلسات قضائی حضور یافته و گزارشهای علمی خود را ارائه میکنند؛ بنابراین هیچگونه مراجعه یا اطلاعرسانی عمومی از سوی پزشکی قانونی درباره جزئیات پرونده صورت نمیگیرد.