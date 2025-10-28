نظام جدید قیمت‌گذاری گاز طبیعی افزون بر حمایت از اقشار کم‌مصرف و کم‌درآمد، انگیزه لازم را برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های غیرمولد اقتصادی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ صیدالی با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های گذشته مطالعات و بررسی‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان، مراکز علمی و دستگاه‌های مرتبط برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری گاز طبیعی انجام شد.

وی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم و بر اساس سیاست‌های عدالت‌محوری و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، پیشنهادهای متعددی برای بازنگری در نظام قیمت‌گذاری گاز ارائه شد، ادامه داد: سرانجام پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی، نظام جدید تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی در ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.

ماه‌ها کار کارشناسی

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: این طرح حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و نشست‌های مشترک با وزارت نفت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای ذی‌ربط بوده و در تدوین آن از دانش و تجربه مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور نیز استفاده شده است.

به گفته صیدالی، نظام جدید قیمت‌گذاری دارای ویژگی‌های متمایزی ازجمله بهره‌گیری از نظام تعرفه‌گذاری افزایشی (IBT) بر مبنای الگوی چهار پله‌ای، حذف اقلیم‌بندی پنج‌گانه هواشناسی و تعیین دامنه پلکان‌ها برای هر شهر بر اساس متوسط مصرف پنج‌سال گذشته آن شهر و  یکسان‌سازی الگوی تعرفه در ماه‌های سرد و گرم سال است.

وی در تشریح فرآیند تدوین این نظام گفت: برای تعیین مرز پلکان‌های مصرف در هر شهر و هر ماه، بیش از ۱.۵ میلیارد داده مربوط به پنج سال گذشته مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن در قالب کتابچه‌ای ۱۲۰۰ صفحه‌ای شامل جداول مصرف برای تمام شهرهای کشور تدوین شد.

گاز رایگان برای خانوارهای دهک ۱ و ۲ 

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تعاملات بین‌دستگاهی در این زمینه گفت: در فرآیند اجرای طرح، با سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی سکونت‌گاه‌های غیردائم، واحدهای مسکونی فرعی و خانوارهای کم‌برخوردار توافق‌های لازم انجام شده است، افزون بر این ارتباط سامانه‌ای با وب‌سرویس وزارت رفاه برقرار شد تا خانوارهای دهک‌های ۱ و ۲ از مزایای ویژه و گازبهای رایگان در پله اول مصرف بهره‌مند شوند.

صیدالی درباره اجرای نظام قیمت‌گذاری گاز طبیعی تصریح کرد: این نظام جدید افزون بر حمایت از اقشار کم‌مصرف و کم‌درآمد، انگیزه لازم برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های غیرمولد اقتصادی را ایجاد می‌کند و این گام مهمی به‌منظور پایداری تأمین انرژی و تحقق عدالت در توزیع یارانه‌هاست.

