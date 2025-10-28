شهرستان دلفان دارای آب‌وهوای کوهستانی و چشمه‌سار‌های فراوان است و منابع آب سرد و پاکیزه، بستر مناسبی برای پرورش ماهیان سردآبی (خصوصاً قزل‌آلا) فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس اداره شیلات دلفان گفت: مزرعه پرورش ماهیان سردابی چم‌کریم، با ظرفیت تولید سالانه ۴۰ تن، یکی از مزارع فعال و مهم شهرستان دلفان در زمینه تولید آبزیان به شمار می‌رود.

 عزیز سهرابی رئیس اداره شیلات دلفان امروز ظهر در حاشیه بازدید از مزرعه پرورش ماهیان سردابی چم‌کریم اظهار کرد: این بازدید با هدف ارزیابی دقیق ظرفیت‌ها، شناسایی چالش‌ها و بررسی راهکار‌های رفع موانع تولید انجام شد و فرصتی مغتنم برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر با مدیران و کارکنان این واحد تولیدی فراهم آورد.

رئیس اداره شیلات دلفان گفت: به‌روزرسانی تجهیزات، تامین به‌موقع نهاده‌ها با قیمت مناسب و مسائل مربوط به مجوز‌ها و تسهیلات از چالش‌های پیش روی مزرعه‌داران است.

سهرابی گفت: هدف ما در اداره شیلات، حمایت قاطع از تولیدکنندگان و فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و شکوفایی این صنعت است. مزرعه چم‌کریم ظرفیت بالایی دارد و با رفع موانع موجود، می‌تواند نقش موثرتری در تامین نیاز بازار و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایفا کند.

برچسب ها: شیلات ، لرستان
