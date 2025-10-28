مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس از رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات تملک دارایی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین فیروزی به تشریح اعتبارات تملک دارایی این مراکز پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۲۶۲ میلیارد و ۴۵۰۰ میلیون ریال اعتبارات برای کتابخانه‌های عمومی فارس مصوب شده بود که از این میان ۱۴۶ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال تخصیص یافته است.

او با اشاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی کتابخانه‌های عمومی استان فارس در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۷۶۰ میلیارد ریال بود، اضافه کرد: اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۴۰۳ این مجموعه نسبت به سال قبل، از لحاظ میزان تخصیص ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

فیروزی تصریح کرد: از میزان اعتبارات ، ۹۸ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال در زمینه تعمیر و تکمیل پروژه‌ها و ۴۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال در حوزه تجهیزات تخصیص یافته است.

او اضافه کرد: اعتبارات تملک دارایی در حوزه تعمیرات در ۵۶ کتابخانه و پروژه استان فارس از جمله تکمیل ۱۲ پروژه کد دار شامل «شهر معزآباد شهرستان خرامه»، «شهر آباده طشک شهرستان بختگان»، «هماشهر شهرستان سپیدان»، «شهر بهمن شهرستان آباده» کتابخانه عمومی «امام رضا(ع) شهر بالاده کازرون»، کتابخانه عمومی «آلاله روستای شهرمیان شهرستان اقلید»، کتابخانه عمومی «شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان داراب»، کتابخاانه شهر دهنو لامرد، کتابخانه مصیری شهرستان رستم، کتابخانه شهر رونیز استهبان ، کتابخانه شهر کوهنجان شهرستان سروستان و کتابخانه عمومی سوریان شهر بوانات هزینه شده است.

 فیروزی، همچنین با اشاره به اینکه خرید تجهیزات در شاخه‌های مختلف و براساس نیازهای کتابخانه‌های عمومی صورت گرفته است، گفت: در مجموع ۴۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال در حوزه تجهیزات تخصیص یافته است که از این میان پنج میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال در حوزه تجهیزات چوبی، ۱۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال در حوزه تجهیزات رایانه‌ای، شش میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در زمینه تجهیزات حفاظتی هزینه شده است. همچنین ۱۸ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال تجهیزات سرمایشی و گرمایشی خریداری شده است.

منبع: کتابخانه‌های عمومی فارس 

برچسب ها: کتابخانه‌های عمومی فارس ، تخصیص اعتبارات ، تملک دارایی
