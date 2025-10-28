مطالعه‌ای که توسط دانشمندان ژاپنی انجام شده است، نشانگر زیستی را آشکار کرده است که نشان‌دهنده پیری تسریع‌شده مغز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ مجله نوروسایکوفارماکولوژی گزارش داد که دانشمندان دانشگاه فوجیتا و موسسه علوم پزشکی توکیو توانستند یک نشانگر زیستی را در بدن شناسایی کنند که نشان‌دهنده پیری تسریع‌شده مغز است و ممکن است با اختلالات اضطرابی مرتبط باشد.

در طول مطالعه، محققان داده‌های ژنتیکی و پزشکی ۱۷ مدل موش آزمایشگاهی مبتلا به اختلالات عصبی و روانی مختلف را تجزیه و تحلیل کردند. آنها پدیده‌ای به نام "بلوغ بیش از حد" را در هیپوکامپ، ناحیه‌ای از مغز که مسئول احساسات و حافظه است، کشف کردند.

نتایج نشان داد که نورون‌های هیپوکامپ در این مدل‌ها با سرعت غیرطبیعی بالغ و پیر می‌شوند که با رفتار اضطرابی و اختلال در تنظیم عاطفی همراه است.

به گفته محقق ارشد، هیدئو هاگیهارا، این بلوغ تسریع‌شده هیپوکامپ ممکن است یک مکانیسم مولکولی مشترک در زمینه اختلالات اضطرابی، افسردگی و اسکیزوفرنی باشد.

دانشمندان امیدوارند این شاخص جدید به بهبود تشخیص اختلالات روانی مرتبط با پیری زودرس مغز کمک کند و راه را برای توسعه درمان‌های پیشگیرانه دقیق‌تر برای این بیماری‌ها هموار کند.

در همین زمینه، یک مطالعه قبلی از دانشگاه ژنگژو در چین نشان داد افرادی که از ضعف جسمی، کاهش وزن، راه رفتن آهسته، قدرت گرفتن ضعیف در هنگام دست دادن و خستگی مزمن رنج می‌برند، بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل هستند و این امر ارتباط بین کاهش توانایی‌های جسمی و پیری زودرس مغز را تأیید می‌کند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: پیری مغز ، نشانگر زیستی ، ژنتیک
