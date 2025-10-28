باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه روز سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار شد گفت: پرهیز از تنشهای قومیتی و خودداری از دامن زدن به آنها، زمینه حفظ انسجام و اتحاد ملی را فراهم میکند.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه، تصور میکرد بین ملت ایران اتحاد و انسجامی وجود ندارد و بیشتر جامعه ایرانی دچار تفرقه است، افزود: اگر اتحاد و انسجام ملی وجود نداشت، کشور متحمل ضربات سنگینی میشد، اما مدیریت داهیانه رهبر معظم انقلاب و همبستگی ملت ایران مانع از وقوع چنین آسیبهایی شد و یکپارچگی ملت ایران دشمنان را مایوس کرد.
رییس شورای فرهنگ عمومی آذربایجانغربی ادامه داد: هدف امروز دشمن ضربه زدن به انسجام ملی است و تمام نیروهای دشمن بسیج شدهاند تا اتحاد موجود را از بین ببرند، بنابراین نباید اجازه داد مباحث تفرقهآمیز در استان مطرح شود و باید فضا برای اختلافافکنان تنگ شود.
وی همچنین به برخی اقدامات در فضای مجازی برای اختلاف افکنی اشاره کرد و گفت: انتشار عکسها و مطالب با محتوای تفرقهافکنانه در مسیر دشمن حرکت کردن است و باید با هوشیاری از این رفتارها جلوگیری شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی ادامه داد: گاهی رفتارهایی مشاهده میشود که بیشباهت به دوران جاهلیت نیست و باید با تمام توان کنار گذاشته شود.
وی با یادآوری برخی حوادث اخیر در کشور طی سالهای اخیر، گفت: دشمن نهایت بهرهبرداری را از این اتفاقات کرده و همیشه در انتظار فرصتی است تا از رفتارها و سخنان ما علیه انسجام ملی استفاده کند.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی همچنین به سالگرد تشکیل شورای فرهنگ عمومی اشاره و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که هیچ مسئلهای همانند مساله فرهنگ اهمیت ندارد.
وی بر حضور مداوم و جدی اعضا در جلسات شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و افزود: هرچند دو ماه تا زمان اعتکاف باقی مانده است، اما باید از هم اکنون تبلیغات لازم در مدارس و دانشگاهها آغاز شود.
در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اعضای حاضر نیز نظرات، پیشنهادات و برنامههای انجام شده را ارائه کردند.