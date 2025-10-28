باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که حماس علیرغم آتش‌بس جاری در غزه به نیروهایش حمله کرده‌ و گفت که این گروه هدف قرار خواهد گرفت.

کاتز در بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر شد، ادعا کرد: «حماس به دلیل حمله به سربازان در غزه و نقض توافق بازگرداندن اجساد گروگان‌ها، بهای سنگینی خواهد پرداخت.»

او گفت که حمله ادعایی حماس «عبور از خط قرمز روشنی است که [ارتش] با قدرت زیادی به آن پاسخ خواهد داد».

در شهر دیر البلح در مرکز غزه، صدای شلیک تانک‌ها از منطقه‌ای تحت کنترل ارتش اسرائیل شنیده می‌شود. پیش از این، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به ارتش دستور داده بود که حملات شدیدی به غزه انجام دهد.

