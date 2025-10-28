باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس هرگونه ارتباط با آنچه اسرائیل آن را حمله و تیراندازی در رفح در جنوب غزه توصیف میکند، که از آن برای توجیه سلسله حملات هوایی مرگبار استفاده کرده است، رد کرد.
در بیانیهای که حماس منتشر کرد، آمده است که بمباران مداوم در غزه «نقض آشکار توافق آتشبس امضا شده در شرمالشیخ تحت نظارت رئیس جمهور آمریکاست».
حماس این حمله را «ادامه مجموعهای از تخلفات انجام شده در چند روز گذشته از جمله حملاتی که منجر به شهید و زخمی شدن افراد شد و ادامه بستن گذرگاه رفح، که اصرار بر نقض مفاد توافق و تلاش برای خرابکاری در آن را تأیید میکند»، خواند.
این گروه از ضامنان آتشبس خواست تا «اقدام فوری برای فشار» بر اسرائیل برای توقف حمله و «وادار کردن آن به رعایت» تمام مفاد توافق انجام دهند.
رسانههای اسرائیلی پیش از این مدعی تبادل آتش بین نیروهای اسرائیلی و مبارزان حماس در رفح خبر داده بودند.
منبع: الجزیره