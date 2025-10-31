باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از مزرعه تا سفره ۳۵ درصد هدررفت محصولات کشاورزی است.

به گفته وی، با توجه به ریزش و حمل و نقل جاده ای ، استاندارد نبودن انبارها و عدم نگهداری اصولی بخشی از محصول تولیدی به هدر می رود و از طرفی ارزان بودن آرد موجب شده تا نانوا ارزشی قائل نباشد. به عنوان مثال سال زراعی گذشته دولت هرکیلو گندم را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری و با نرخ ۹۰۰ تومان در اختیار نانوا قرار می دهد و به رغم پرداخت یارانه ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومانی شاهد هدررفت و بی کیفیتی نان هستیم.

ایمانی ادامه داد: با توجه به کیفیت پایین نان شاهد دور ریز نان مصرفی در سبد خانوار هستیم که اصلاح فرآیند و نظارت بر آن و تغییر ساختار نانوایی ها منجر به ارتقای کیفیت خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه هدررفت سایر محصولات کشاورزی بالاست، افزود: بنابر آمار سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بخش اعظم آن هدر می رود که با هدررفت بالا در بخش، یک سوم آب مصرفی هدر می رود.

وی گفت: اگر ۲۵ میلیون تن از میزان هدررفت محصولات کشاورزی جلوگیری شود، در کاهش واردات و وابستگی به آن سوی مرزها تاثیر بسزایی دارد.