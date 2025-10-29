به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان برداشت مرحله دوم گیاه حنا از ابتدای مهرامسال در مزارع منطقه جنوب استان کرمان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- صادق حسین‌زاده با اشاره به اینکه برداشت حنا در جنوب کرمان طی دو مرحله انجام می‌شود، گفت: این مرحله برداشت در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، جازموریان، قلعه‌گنج و فاریاب در حال انجام است.


وی سطح زیر کشت حنا در این مناطق را حدود ۲هزارو۵۰۰ هکتار دانست و افزود: در مرحله دوم برداشت پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد محصول به حدود ۶ تن در هر هکتار برسد.

حسین زاده با اشاره به اینکه جازموریان و رودبار جنوب بیشترین سطح زیر کشت حنا را در بین شهرستان‌های جنوبی استان به خود اختصاص داده‌اند، بیان داشت: بخش عمده‌ای از تولید این گیاه در این دو شهرستان انجام می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح کرد: شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز و تجربه بالای کشاورزان از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تولید حنا در جنوب کرمان به شمار می‌رود.

حسین‌زاده همچنین نبود صنایع فرآوری و بسته‌بندی را از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و افزود: این مسئله موجب کاهش سودآوری برای کشاورزان می‌شود.

برچسب ها: حنا ، برداشت
خبرهای مرتبط
رییس پدافند غیرعامل استان‌ کرمان خبر داد؛
اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت سوسک سر خرطومی حنایی در کرمان
فرماندار رفسنجان:
سازمان پدافند درخصوص آفات کشاورزی چاره اندیشی کند
کویر لوت، اثری جهانی در انتظار مسافران نوروزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برخورد نیسان های سوخت بر، ۲ نفر در آتش سوختند
آغاز برداشت مرحله دوم گیاه حنا در جنوب کرمان
ثبت نام حج تمتع تا پایان بهمن ۱۳۸۶