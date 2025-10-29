به گفته مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان برداشت مرحله دوم گیاه حنا از ابتدای مهرامسال در مزارع منطقه جنوب استان کرمان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- صادق حسین‌زاده با اشاره به اینکه برداشت حنا در جنوب کرمان طی دو مرحله انجام می‌شود، گفت: این مرحله برداشت در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، جازموریان، قلعه‌گنج و فاریاب در حال انجام است.



وی سطح زیر کشت حنا در این مناطق را حدود ۲هزارو۵۰۰ هکتار دانست و افزود: در مرحله دوم برداشت پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد محصول به حدود ۶ تن در هر هکتار برسد.

حسین زاده با اشاره به اینکه جازموریان و رودبار جنوب بیشترین سطح زیر کشت حنا را در بین شهرستان‌های جنوبی استان به خود اختصاص داده‌اند، بیان داشت: بخش عمده‌ای از تولید این گیاه در این دو شهرستان انجام می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح کرد: شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز و تجربه بالای کشاورزان از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تولید حنا در جنوب کرمان به شمار می‌رود.

حسین‌زاده همچنین نبود صنایع فرآوری و بسته‌بندی را از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و افزود: این مسئله موجب کاهش سودآوری برای کشاورزان می‌شود.