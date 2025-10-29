مدیر حج و زیارت استان کرمان گفت : دارندگان اسناد حج تمتع تا تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۶، می‌توانند برای پیش‌ثبت‌نام سفر حج واجب ۱۴۰۵ اقدام نمایند. 

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد علی ایرانمنش گفت: دارندگان اسناد حج تمتع تا تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۶، می‌توانند برای پیش‌ثبت‌نام سفر حج واجب ۱۴۰۵ اقدام کنند. 

وی افزود: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه پنجره واحد حج و زیارت به آدرس my.haj.ir یا به دفاتر زیارتی سطح استان مراجعه کنند.

 مدیر حج و زیارت استان کرمان با اشاره به اینکه تخصیص تعداد کاروان‌های حج به استان و شهرستان‌ها، منوط به تعداد متقاضیان پیش‌ثبت‌نام شده است، از علاقه‌مندان خواست: در صورت قصد شرکت در کنگره بزرگ حج سال آینده، پیش‌ ثبت‌نام خود را در سریع ترین زمان انجام دهند.

