باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد علی ایرانمنش گفت: دارندگان اسناد حج تمتع تا تاریخ ۳۰ بهمنماه ۱۳۸۶، میتوانند برای پیشثبتنام سفر حج واجب ۱۴۰۵ اقدام کنند.
وی افزود: متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای ثبتنام به سامانه پنجره واحد حج و زیارت به آدرس my.haj.ir یا به دفاتر زیارتی سطح استان مراجعه کنند.
مدیر حج و زیارت استان کرمان با اشاره به اینکه تخصیص تعداد کاروانهای حج به استان و شهرستانها، منوط به تعداد متقاضیان پیشثبتنام شده است، از علاقهمندان خواست: در صورت قصد شرکت در کنگره بزرگ حج سال آینده، پیش ثبتنام خود را در سریع ترین زمان انجام دهند.
منبع: حج و زیارت استان کرمان