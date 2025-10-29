باید جلوی نفوذ جهانی صدا و سیمای ایران گرفته شود

باشگاه خبرنگاران جوان - مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، یکی از اتاق‌های فکر برجسته رژیم صهیونیستی، در یادداشتی تحلیلی که چندی قبل منتشر کرد به توانمندی رسانه‌ملی در ایجاد وحدت داخلی و گسترش قدرت نرم جمهوری اسلامی در فضای اجتماعی بین‌المللی اشاره کرده و در نهایت خواستار مقابله با پخش آن در خارج از کشور شده است. این اذعان که ریشه در ترس از عمق نفوذ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی دارد، گواهی بر کارآمدی این رسانه در حفظ انسجام ملی و در عین حال به چالش کشیدن روایت‌های غربی است.

در عرصه نبردهای نرم و رسانه‌ای عصر حاضر، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت نرم کشور، جایگاه بی‌بدیلی یافته است. این سازمان نه‌تنها کانالی مؤثر برای پیوند میان حاکمیت و ملت ایران فراهم می‌آورد، بلکه در سطح جهانی، روایت حق‌طلبانه و عدالت‌محور ایران و جبهه مقاومت را تبیین می‌کند. آنچه این جایگاه را دوچندان برجسته می‌سازد، اذعان صریح دشمنان قسم‌خورده ایران در گزارش‌های تحلیلی مراکز فکری غربی و صهیونیستی به عمق نفوذ صداوسیما در میان شهروندان ایرانی و جوامع بین‌المللی است. حمله هوایی رژیم‌صهیونیستی به ساختمان مرکزی صداوسیما در ۲۶ خرداد، که براساس تحلیل کارشناسان اسرائیلی، با هدف «آسیب‌رسانی به توانایی حاکمیت ایران برای ارتباط با مردم» و «تضعیف دامنه فرماندهی و ثبات حکومت» طراحی شده بود، مدرکی آشکار بر جایگاه والا و اعتماد عمومی به این نهاد به‌عنوان منبع اصلی اخبار در میان ایرانیان است. این اقدام، ریشه در وحشت دشمنان از پیوند ریشه‌دار صداوسیما با آگاهی و وفاداری ملت دارد‌‌؛ جایی که اگر این رسانه فاقد اقتدار مردمی بود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری هنگفت بر نابودی آن وجود نداشت. این اعتراف، همچون آینه‌ای تمام‌نما، کارآمدی رسانه‌ملی را در حفظ انسجام ملی و ثبات سیاسی اثبات می‌کند.

انسجام ملی: اقتدار صداوسیما در برابر توطئه‌های رسانه‌ای

در داخل مرزها، صداوسیما با اتخاذ رویکردهای هوشمندانه و تولید محتوای غنی و مستند، پیوندی استوار و اعتمادساز با شهروندان برقرار کرده است. در حالی که رسانه‌های غربی و مخالفان داخلی با بهره‌برداری از تحریف‌ها و شایعات، کوشش می‌کنند جدایی میان دولت و مردم را دامن بزنند، این سازمان با پوشش شفاف و بی‌طرفانه رویدادهای داخلی ــ از انتخابات تا چالش‌های اقتصادی و فرهنگی ــ به‌عنوان مرجعی معتبر،اعتماد عمومی را جلب کرده است‌‌.با این حال، اعتماد مردم ــ حاصل سال‌ها اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به دغدغه‌های جامعه ــ دشمنان را به اعتراف به نقش حیاتی آن در حفظ ثبات واداشته است. حمله رژیم صهیونیستی، که منابع اسرائیلی آن را «ضربه‌ای استراتژیک به شریان ارتباطی رژیم با ملت» توصیف کرده‌اند، نه‌تنها ناکام ماند، بلکه بر عمق کارآمدی رسانه‌ملی در بسیج افکار عمومی و خنثی‌سازی توطئه‌های رسانه‌ای خارجی تأکید ورزید. استدلال قاطع این است در شرایط بحرانی، جایی که پروپاگاندای غربی سعی در ایجادهراس وشکاف دارد،صداوسیما با روایت‌های مبتنی برواقعیت و ارزش‌های ملی، وحدت را تقویت می‌کند.این اقتدار، فراتر از اطلاع‌رسانی، ابزاری سیاسی برای حفظ حاکمیت مردمی ومقابله با جنگ روانی شده؛اعترافی که اتاق‌های فکر دشمنان، ناخواسته، بر آن مهر تأیید زده‌اند.

شکست انحصار پروپاگاندای غربی

این اقتدار داخلی، به عرصه بین‌المللی نیز تسری یافته و صداوسیما را به ابزاری کلیدی در گسترش نفوذ سیاسی ایران بدل ساخته است. با بهره‌گیری از بودجه‌ای هدفمند و شبکه‌ای از کانال‌های چندزبانه، این سازمان به بیش از ۳۰ زبان ــ از انگلیسی و اسپانیایی تا عربی و زبان‌های آفریقایی ــ محتوای خود را منتشر می‌کند. کانال‌هایی چون پرس تی‌وی (به زبان انگلیسی)، هیسپان تی‌وی (اسپانیایی) و هوسا تی‌وی (متمرکز بر نیجریه و آفریقا) نه‌تنها مبانی فکری انقلاب اسلامی را ترویج می‌دهند، بلکه جنایات رژیم‌های استکباری، به‌ویژه صهیونیسم، را با مستندات غیرقابل انکار افشا می‌سازند. در آمریکای لاتین، هیسپان تی‌وی با همکاری نیروهای محلی صدای عدالت‌خواهی فلسطین را به میلیون‌ها نفر می‌رساند. این کانال‌ها، با تأکید بر پیوندهای فرهنگی و اعتقادی، حضور ایران را در جوامع شیعه و حتی سنی گسترش داده و از سازمان‌های تقریب‌گرا حمایت می‌کنند. در آفریقا، هوسا تی‌وی با پشتیبانی از رهبرانی همچون شیخ ابراهیم زکزاکی، کمپین‌های عدالت‌محور را هدایت کرده که مستقیما با منافع امپریالیستی غرب در تعارض است. این رویکرد، که دشمنان آن را «چارچوب قدرت نرم ایرانی» می‌نامند، اعترافی تلخ به پیروزی ایران در درهم‌شکستن انحصار پروپاگاندای رسانه‌ای غرب است. رسانه‌های اصلی غربی، که دهه‌ها حقایق نسل‌کشی‌های رژیم‌صهیونیستی در غزه و لبنان را پنهان یا تحریف کرده‌اند، جهان را در دام روایت‌های استعماری اسیر نگه داشته‌اند؛ اما بازوهای جهانی صداوسیما، با انتشار تصاویر مستند و تحلیل‌های دقیق، این انحصار را درهم کوبیده و ناکامی پروپاگاندای غربی را برملا ساخته است. در دو سال اخیر، به‌ویژه با تشدید بحران فلسطین، این رسانه صدای مظلومیت وحقانیت ایران و محورمقاومت رابه گوش نخبگان و فعالان آزاده جهان رسانده‌‌؛ از افشای فجایع اسرائیل تا برجسته‌سازی پایداری مقاومت.این تأثیرگذاری، در جوامع مسلمان فراتر رفته و روشنفکران اروپا و آمریکای لاتین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. پرس تی‌وی، با حضور مؤثر در انگلیس و ایتالیا، روایت‌های غربی را به چالش کشیده؛ تاجایی که اتاق‌های‌فکر صهیونیستی مدعی اثرگذاری ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ۲۰۲۴ شدند.دشمنان که این اقدامات را «عملیات‌های پیچیده»‌می‌خوانند، درواقع به موفقیت سیاسی صداوسیما در تضعیف پایه‌های ایدئولوژیک غرب اذعان دارند‌‌؛ جایی که این رسانه، با استراتژی‌های مبتنی برحقیقت،پروپاگاندای سرکوبگر را بی‌اعتبار ساخته و نفوذ ایران را به‌عنوان قدرتی عدالت‌محور تثبیت کرده است.

رسانه‌ملی در خط‌مقدم نبرد با استعمار

البته، این دستاوردها با مقاومت ساختارهای قدرت جهانی روبه‌رو شده‌‌؛ جایی که از صدای مستقل ایران هراس دارند و تلاش‌هایی را برای مهار آن به کار بسته‌اند. دولت انگلیس در سال‌های گذشته، محدودیت‌های شدیدی بر پرس تی‌وی اعمال کرده است. این تحریم‌ها، همراه با اقدامات مشابه آمریکا علیه صداوسیما، نمودی از ترس دشمنان از اقتدار این رسانه است. با وجود این، افزایش شبکه‌ها و هم‌افزایی با نهادهای دینی و آموزشی، این تلاش‌ها را ناکام گذاشته است.

از منظر سیاسی، این چالش‌ها فرصتی برای تقویت دیپلماسی رسانه‌ای ایران است‌‌؛ جایی که شکست پروپاگاندای غربی نه‌تنها به پیروزی فرهنگی، بلکه به برتری استراتژیک در عرصه جهانی منجر می‌شود. در نهایت، به اعتراف دشمنان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی سلاحی برای گسترش نفوذ جهانی گفتمان جمهوری‌اسلامی به شمار می‌رود. اعترافات آنها در گزارش‌های تحلیلی، همچون مراکز فکری اسرائیلی، بر کارآمدی این رسانه در انسجام داخلی و شکست انحصار غربی تأکید دارد.برای تداوم این مسیر، لازم است با ارتقای فناوری و دیپلماسی، حفاظت از این سرمایه ملی تقویت شود. صداوسیما، با تکیه بر حقیقت و عدالت، نه‌تنها ثبات داخلی را تضمین می‌کند، بلکه در نبرد سیاسی ــ رسانه‌ای، پرچمدار پیروزی جمهوری اسلامی و جبهه مظلومان جهان خواهد بود. این رسانه، نماد مقاومت سیاسی است که انحصار غربی را در هم شکسته و اقتدار انقلابی ایران را در عرصه بین‌المللی تثبیت کرده است.

منبع: روزنامه جام‌جم