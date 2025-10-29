مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از پایان عملیات مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در پایتخت تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر کمالی‌زاده با بیان اینکه مسئولیت مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ بر عهده سازمان نوسازی است، اظهار کرد: اقدامات در این بخش آغاز شده و در تلاش هستیم مجتمع اساتید سرو در سعادت‌آباد را به عنوان اولین پروژه تا پایان اسفندماه امسال به بهره‌برداری برسانیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: مقاوم‌سازی مابقی ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز تا پایان اردیبهشت سال آینده تکمیل و املاک به صاحبان این واحد‌ها تحویل داده خواهد شد.

وی با اعلام اینکه ۶۰ واحد آسیب‌دیده با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در دست مقاوم‌سازی است، یادآور شد: از این تعداد ۴۸ واحد به مجتمع اساتید سرو اختصاص دارد که عملیات مقاوم‌سازی این واحد‌ها در حال انجام است.

منبع: شهر

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، شهرداری تهران ، منازل آسیب دیده
خبرهای مرتبط
با حضور ۱۰ هزار نوجوان:
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران برگزار می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
ثبت بزرگ‌ترین اجتماع باستانی‌کاران کشور در افتتاحیه قهرمان شهر ۴
فرصت ۷۲ ساعته شهرداری به مالکان ۲ پاساژ آلومینیوم و شانزلیزه
در تلاش برای افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان هستیم
انجام ۵۸۸ عملیات امدادونجات در سراسر کشور طی هفته گذشته
بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت تکمیل می‌شود
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
آخرین اخبار
ثبت بزرگ‌ترین اجتماع باستانی‌کاران کشور در افتتاحیه قهرمان شهر ۴
فرصت ۷۲ ساعته شهرداری به مالکان ۲ پاساژ آلومینیوم و شانزلیزه
بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت تکمیل می‌شود
در تلاش برای افزایش تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان هستیم
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران چه بود؟
انجام ۵۸۸ عملیات امدادونجات در سراسر کشور طی هفته گذشته
جاده چالوس یکطرفه شد/ محدودیت‌های جدید از سوی پلیس راه فراجا اعلام شد
فرایند فرزندخواندگی در استان تهران تسهیل شد/ واگذاری کودک در کمتر از پنج ماه
رایزنی ایران و افغانستان برای تامین حقابه تالاب هامون
تاکید پلیس در ممنوعیت استفاده موتورسیکلت از خط ویژه + فیلم
تفاوت عمده باهوش و عاقل به زبان ساده + فیلم
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی در ساعات اولیه انتشار مصاحبه جنجال‌برانگیزش
سرقت زیورآلات و ارز‌های خارجی از خانه یک آشنا/ متهم دستگیر شد
اجرای طرح سراسری سرشماری از گونه‌های شاخص حیات وحش آغاز شد
کشف بسته مشکوک و قرص‌های قاچاق در اداره پست ورآورد
نیاز شرکت‌های دارویی به مواداولیه با کشت کنترل شده شقایق الیفرا قابل تامین است
حتی یک مورد محکومیت منجر به حبس اصحاب رسانه نداشتیم
تمامی دستورات عملیاتی باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری در پوشش «لیزینگ خودرو»
اوحدی: آزمون جذب فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد برگزار می‌شود
حریم شهر تهران برای نخستین بار و به صورت رسمی تعیین شد/ شهرداری تهران به وظایف قانونی خود عمل کند
عمویم با چاقو مرا نابینا کرد
بیشترین عناوین اتهامی رسانه‌ها چیست؟
فعالیت ۴ پاتوق سالمندی در تهران/ افتتاح دو مرکز جدید؛ به‌زودی
پایان مقاوم‌سازی واحد‌های آسیب‌دیده جنگ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
۶۸ درصد پیام‌ها به بهزیستی درباره توانبخشی است
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
بررسی بیمه رانندگان آنلاین در مجلس/ دولت نظرش را اعلام نکرده است
پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شدند