باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر کمالیزاده با بیان اینکه مسئولیت مقاومسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ بر عهده سازمان نوسازی است، اظهار کرد: اقدامات در این بخش آغاز شده و در تلاش هستیم مجتمع اساتید سرو در سعادتآباد را به عنوان اولین پروژه تا پایان اسفندماه امسال به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: مقاومسازی مابقی ساختمانهای آسیبدیده نیز تا پایان اردیبهشت سال آینده تکمیل و املاک به صاحبان این واحدها تحویل داده خواهد شد.
وی با اعلام اینکه ۶۰ واحد آسیبدیده با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در دست مقاومسازی است، یادآور شد: از این تعداد ۴۸ واحد به مجتمع اساتید سرو اختصاص دارد که عملیات مقاومسازی این واحدها در حال انجام است.
منبع: شهر