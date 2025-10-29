معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از میزبانی دختران عشایر کشور، عدالت آموزشی را اولویت اصلی دولت چهاردهم دانست و از تحولات اساسی در آموزش و پرورش کشور به‌ویژه در حوزه مدارس عشایری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت آموزش و پرورش؛ رضوان حکیم زاده ضمن تبریک میلاد بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب (س)، گفت: رییس جمهور از نخستین روز‌های آغاز دولت، عدالت آموزشی را اولویت اصلی معرفی کردند و صراحتاً اعلام کردند که برای من، عدالت آموزشی مهم‌ترین هدف است.

وی افزود: با وجود تجربه‌های گذشته که آموزش و پرورش معمولاً در اولویت هیچ دولتی نبود، امروز شاهد تحقق عملی این وعده هستیم. رئیس‌جمهور کشورمان بدون شعار‌های کلی و اقتصادی، تنها یک وعده داد و بر آن ایستاد: اینکه دانش‌آموزان مدارس دولتی ایران بهترین آموزش‌ها را دریافت کنند.

به گفته حکیم زاده، طی یک سال گذشته، ۲۴۰۰ پروژه محرومیت‌زدایی از فضا‌های آموزشی به مدارس کشور اضافه شده است.

وی افزود:اما تأکید رئیس‌جمهور فقط بر ساخت بنا نیست؛ هدف، تحول در محتوا و روش‌های آموزش است تا دانش‌آموزان مهارت‌های زندگی و کار گروهی را در مدرسه بیاموزند.

وی افزود: بر همین اساس، برنامه ملی تربیت مدرسان کشوری برای تحول در روش‌های یاددهی و یادگیری با محوریت توانمندسازی معلمان از تابستان امسال آغاز شد. دوره‌های تربیت مدرس در مشهد و سراسر استان‌ها تا پایان شهریور برگزار شد و مرحله دوم توانمندسازی از ابتدای آبان‌ماه در تمام کشور در حال اجراست.

حکیم زاده با اشاره به جایگاه تاریخی آموزش عشایر، گفت: ما همچنان مدیون اندیشه‌های بلند مردی از جنس عشایر هستیم؛ مرحوم محمد بهمن‌بیگی که چادر سپید دانایی را در میان سیاه‌چادر‌های عشایری برافراشت و راهی را آغاز کرد که امروز تداوم یافته است.

وی تصریح کرد: اکنون ۱۰۵ هزار و ۶۱۳ دانش‌آموز دختر عشایری در کشور داریم که جمع قابل‌توجهی از آنان در هنرستان‌ها مشغول تحصیل‌اند. تعداد هنرستان‌های دخترانه عشایری از ۴۴ به ۴۹ واحد افزایش یافته و رویکرد اصلی ما سوق دادن این دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با بوم زندگی‌شان است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ایجاد هنرستان‌های بومی را گامی مهم در حفظ صنایع دستی و فرهنگ اصیل عشایر دانست و افزود: صنایع دستی بخشی از هویت ایرانی ماست؛ مردمانی نجیب و مولد که با امکانات محدود، از مرز‌های کشور و امنیت غذایی دفاع کرده‌اند. توسعه هنرستان‌های عشایری به معنای زنده نگه داشتن این میراث و فراهم‌سازی فرصت اشتغال مولد برای دختران عشایر است.

وی در ادامه از برنامه افزایش مدارس شبانه‌روزی برای فراهم‌کردن فرصت ادامه تحصیل دختران عشایر سخن گفت و تأکید کرد: با حمایت‌های مستمر معاونت زنان ریاست‌جمهوری، امیدواریم شاهد گسترش این مسیر روشن باشیم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حکیم زاده در پایان اظهار کرد: هدف ما فراهم‌کردن بهترین آموزش‌ها برای دختران عشایر و حمایت از آنان در مسیر رشد و توانمندسازی است. امیدواریم در تمام برنامه‌های مرتبط با آموزش عشایر، حضور ارزشمند خانم دکتر بهروز آذر را در کنار خود داشته باشیم.

برچسب ها: معاونت آموزش و پرورش ، عدالت آموزشی
خبرهای مرتبط
وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد؛
افتتاح بیش از ۲ هزار پروژه آموزشی/ معلمان خرید خدمات رسمی می‌شوند
وزیر آموزش و پرورش؛
مردمی‌سازی، عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت محور حرکت نظام تعلیم و تربیت است
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:
تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی نسل آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحول در توسعه ارتباطات؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید
برگزیدگان نهایی چهاردهمین دوره تندیس فداکاری به‌زودی مشخص می‌شود
نقش بنیادی پزشکی خانواده در نظام سلامت
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فضای سایبر تقدیر می‌شوند
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
آخرین اخبار
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فضای سایبر تقدیر می‌شوند
نقش بنیادی پزشکی خانواده در نظام سلامت
دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید
اختصاص فوق‌العاده خاص به معلمان/ مجلس مشکلات تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند
برگزیدگان نهایی چهاردهمین دوره تندیس فداکاری به‌زودی مشخص می‌شود
برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه همکاری‌های ایران و اندونزی
تحول در توسعه ارتباطات؛ از پروژه ملی فیبر نوری تا سیم‌کارت الکتریکی
از رقابت تا اشتغال؛ المپیک فناوری مسیر تازه زیست‌بوم نوآوری ایران
ایران پیشگام کاردیوانکولوژی در خاورمیانه/ درمان سرطان بدون آسیب به قلب
رابطه مستقیم صبحانه با سلامتی افراد + فیلم
رونمایی وان‌پلاس از گوشی جدید خود با فناوری پیشرفته و شارژ فوق‌العاده سریع
کشف یک نشانگر زیستی برای پیری تسریع‌شده مغز
راه‌اندازی دانشنامه آنلاین ماسک برای رقابت با ویکی پدیا
هشدار دانشمندان در مورد افزودن موز به اسموتی‌ها
سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی نیاز به افزایش دارد
برنامه‌های تبیینی متناسب با ذائقه نسل جدید تدوین می‌شود
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
تربیت نیروی انسانی متخصص، پیش شرط توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار داوطلب آزمون دکتری در دو روز
هشدار درباره افزایش موارد مسمومیت با متانول و الکل
اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی باشگاه دانش‌پژوهان جوان