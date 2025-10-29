باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت آموزش و پرورش؛ رضوان حکیم زاده ضمن تبریک میلاد بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب (س)، گفت: رییس جمهور از نخستین روزهای آغاز دولت، عدالت آموزشی را اولویت اصلی معرفی کردند و صراحتاً اعلام کردند که برای من، عدالت آموزشی مهمترین هدف است.
وی افزود: با وجود تجربههای گذشته که آموزش و پرورش معمولاً در اولویت هیچ دولتی نبود، امروز شاهد تحقق عملی این وعده هستیم. رئیسجمهور کشورمان بدون شعارهای کلی و اقتصادی، تنها یک وعده داد و بر آن ایستاد: اینکه دانشآموزان مدارس دولتی ایران بهترین آموزشها را دریافت کنند.
به گفته حکیم زاده، طی یک سال گذشته، ۲۴۰۰ پروژه محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی به مدارس کشور اضافه شده است.
وی افزود:اما تأکید رئیسجمهور فقط بر ساخت بنا نیست؛ هدف، تحول در محتوا و روشهای آموزش است تا دانشآموزان مهارتهای زندگی و کار گروهی را در مدرسه بیاموزند.
وی افزود: بر همین اساس، برنامه ملی تربیت مدرسان کشوری برای تحول در روشهای یاددهی و یادگیری با محوریت توانمندسازی معلمان از تابستان امسال آغاز شد. دورههای تربیت مدرس در مشهد و سراسر استانها تا پایان شهریور برگزار شد و مرحله دوم توانمندسازی از ابتدای آبانماه در تمام کشور در حال اجراست.
حکیم زاده با اشاره به جایگاه تاریخی آموزش عشایر، گفت: ما همچنان مدیون اندیشههای بلند مردی از جنس عشایر هستیم؛ مرحوم محمد بهمنبیگی که چادر سپید دانایی را در میان سیاهچادرهای عشایری برافراشت و راهی را آغاز کرد که امروز تداوم یافته است.
وی تصریح کرد: اکنون ۱۰۵ هزار و ۶۱۳ دانشآموز دختر عشایری در کشور داریم که جمع قابلتوجهی از آنان در هنرستانها مشغول تحصیلاند. تعداد هنرستانهای دخترانه عشایری از ۴۴ به ۴۹ واحد افزایش یافته و رویکرد اصلی ما سوق دادن این دانشآموزان به رشتههای فنی و حرفهای متناسب با بوم زندگیشان است.
معاون وزیر آموزش و پرورش ایجاد هنرستانهای بومی را گامی مهم در حفظ صنایع دستی و فرهنگ اصیل عشایر دانست و افزود: صنایع دستی بخشی از هویت ایرانی ماست؛ مردمانی نجیب و مولد که با امکانات محدود، از مرزهای کشور و امنیت غذایی دفاع کردهاند. توسعه هنرستانهای عشایری به معنای زنده نگه داشتن این میراث و فراهمسازی فرصت اشتغال مولد برای دختران عشایر است.
وی در ادامه از برنامه افزایش مدارس شبانهروزی برای فراهمکردن فرصت ادامه تحصیل دختران عشایر سخن گفت و تأکید کرد: با حمایتهای مستمر معاونت زنان ریاستجمهوری، امیدواریم شاهد گسترش این مسیر روشن باشیم.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حکیم زاده در پایان اظهار کرد: هدف ما فراهمکردن بهترین آموزشها برای دختران عشایر و حمایت از آنان در مسیر رشد و توانمندسازی است. امیدواریم در تمام برنامههای مرتبط با آموزش عشایر، حضور ارزشمند خانم دکتر بهروز آذر را در کنار خود داشته باشیم.