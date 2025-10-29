باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مهدی باقرپور رئیس اتحادیه و انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ابزار آلات امروز در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص میزان واردات و صادرات ابزارآلات در کشور اظهار داشت : اگر قرار است اقتصاد کشور رشد باید نگاه فقط به صنعت باشد. قطعاً با نگاه ۳۶۰ درجه به همه عوامل صنعت اعم از دانش، مواد اولیه و ابزار صنعت کشور می‌تواند شکل بهتری کند؛ حتی صادرات خرد در ایران به دلیل غنای مواد اولیه قابلیت توسعه دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز به دلیل چالش‌های متعدد، وضعیت صنعت در شرایط مطلوبی قرار ندارد، افزود: ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی، توانمندی‌ها و فرصت‌های صنعتی و تجاری کشور را به نمایش بگذاریم تا با نگاهی جامع به زنجیره تولید، بتوانیم گام‌هایی مؤثر در جهت بهبود وضعیت تولید و صنعت برداریم.

باقرپور تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر، تحریم‌های داخلی تأثیری مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی داشته‌اند. در حالی که توانسته‌ایم بخش عمده‌ای از محدودیت‌های خارجی را پشت سر بگذاریم و هیچ گاه با کمبود هیچ ابزاری در صنایع نداشتیم اما از سال گذشته برخی از سیاست‌ها و مقررات داخلی، عملاً مانع بهره‌برداری از دستاوردهای حاصل از دور زدن تحریم‌های خارجی شده‌اند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، قانون «بهینه‌سازی مصرف ارز» که از سال گذشته اجرایی شده، صنعت ابزارآلات را به‌طور جدی تحت فشار قرار داده است، در حالی که میزان مصرف ارز در این حوزه تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار است.

رئیس اتحادیه و انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ابزارآلات بیان کرد: برای مثال، مصرف ارزی بخش ابزارآلات صنعت چوب حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که صادرات و ارزآوری کشور در همین بخش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است ضمن اینکه نیاز کشور را نیز تأمین می‌کنند. اجرای این قانون نه‌تنها موجب محدودیت در تأمین مواد اولیه شده، بلکه به صادرات این حوزه نیز آسیب رسانده است.

وی اضافه کرد: تصمیماتی که در حوزه صنعت اخذ می‌شود باید با دقت بیشتر، هدفمند و مشورت بخش خصوصی باشد. اگر تصمیمات به صورت هدفمند اخذ شوند قطعاً معضلات به شدت کاهش می‌یابند.

همچنین صدیف بیک زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت: رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند رشد ۲۳ درصدی صادرات است و رویدادهای نمایشگاهی می‌توانند به‌عنوان پلتفرم ترویج صادرات نقش مؤثری ایفا کنند. طبق آمار حضور مستمر شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها می‌تواند تا ۲۰ درصد به رشد صادراتی صنایع کمک کند.

وی درباره تأثیر تحریم‌ها در نقل‌وانتقال دانش توضیح داد: در عصر ارتباطات و هوش مصنوعی، انتقال دانش دشوار نیست؛ اما حمل‌ونقل و زنجیره تأمین کالا با چالش‌هایی مواجه است.

بیک زاده با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت اظهار کرد: هدف اصلی این نمایشگاه خلق تقاضای داخلی و خارجی و نیز ارتقای سهم فناوری و نوآوری در صنعت است. در این نمایشگاه آخرین تکنولوژی‌های صنعتی کشور ارائه می‌شود که بیش از ۴۰۰ شرکت در آن حضور دارند که بیش از ۱۷۰ شرکت خارجی از کشورهایی مثل چین، تایوان، ژاپن، آلمان، بلژیک، ترکیه و دیگر کشورها در این نمایشگاه حضور دارند به طوری که حضور شرکت‌های خارجی سه برابر شده که در آن ماشین آلات خطوط تولید و اتوماسیون‌های مربوط به تولید، خدمات پس از فروش حوزه صنعت از خدمات معرفی شده است و در کنار آن نیز نمایشگاه معدن نیز برگزار می‌شود که تلاش شده تا مؤلفه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور معرفی شود.