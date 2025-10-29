کفش با کیفیت تاثیر مستقیمی در سلامتی افراد دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استفاده از کفش مناسب و با کیفیت، نقش موثری در سلامت پا و حتی سلامت بدن دارد که برنامه طبیب آن را مورد بررسی قرار داده است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

