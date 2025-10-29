باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داد که داروی آزمایشی IC۷Fc ممکن است با کاهش سطح کلسترول و کاهش التهاب، در برابر بیماری قلبی محافظت کند، که پس از تحقیقات قبلی نشان داده شده است که این دارو در درمان دیابت نوع ۲ مؤثر است.

این مطالعه که توسط تیمی از دانشمندان به رهبری مرکز پزشکی دانشگاه لیدن در هلند با همکاری دانشگاه موناش در استرالیا و سایر موسسات تحقیقاتی انجام شده است، نشان داد که تجویز این دارو به موش‌های مستعد بیماری قلبی منجر به کاهش قابل توجه سطح چربی و کلسترول خون می‌شود.

نتایج نشان داد که IC۷Fc تجمع پلاک‌های چربی در رگ‌های خونی را کاهش می‌دهد و التهاب را محدود می‌کند، دو عامل کلیدی در پشت حملات قلبی و سکته مغزی.

پروفسور مارک فبرایو، نویسنده اصلی این مطالعه از موسسه علوم دارویی موناش (MIPS)، که سال‌ها در توسعه و تحقیق این دارو به عنوان یک گزینه درمانی بالقوه برای بیماری‌های متابولیک مشارکت داشته است، گفت: «تحقیقات قبلی ما نشان داده است که پروتئین IC۷Fc می‌تواند به کنترل دیابت نوع ۲ کمک کند و این مطالعه نشان می‌دهد که ممکن است با کاهش سرعت تجمع چربی‌هایی که رگ‌های خونی را مسدود کرده و مانع جریان خون به قلب می‌شوند، در کاهش تصلب شرایین نیز نقش داشته باشد.»

با وجود پیشرفت در درمان‌های سنتی که فشار خون و کلسترول را کاهش می‌دهند، بیماری قلبی همچنان علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و این امر نیاز مداوم به توسعه درمان‌های جدید، جامع‌تر و مؤثرتر را برجسته می‌کند.

در حالی که مطالعات قبلی نشان داده‌اند که این دارو اشتها و چربی بدن را در موش‌های چاق کاهش می‌دهد، مطالعه حاضر هیچ تغییری در وزن یا مصرف غذا در موش‌های لاغر با کلسترول بالا نشان نداد، که نشان می‌دهد اثر کاهش وزن آن به طور خاص با چاقی مرتبط است، در حالی که فواید قلبی عروقی آن در موش‌های لاغر نیز باقی می‌ماند.

این نتایج، پتانسیل IC۷Fc را به عنوان یک درمان چند منظوره، که کاهش وزن را با محافظت از قلب و عروق ترکیب می‌کند، برجسته می‌کند و آزمایش‌های بالینی بیشتری را در انسان برای تأیید اثربخشی و ایمنی آن ضروری می‌سازد.

ویبرایو گفت: "این یافته‌ها نشان می‌دهد که IC۷Fc ممکن است یک مزیت دوگانه ارائه دهد - کمک به کاهش چاقی در برخی و محافظت از قلب در برخی دیگر. " "این یک گام امیدوارکننده به سوی درمانی است که همزمان بیماری‌های متابولیک و قلبی عروقی را هدف قرار می‌دهد. "

نتایج مطالعه پیش‌بالینی در مجله Science Advances منتشر شد.

منبع: Medical Xpress