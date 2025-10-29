برای اولین بار در تاریخ، فضانوردان روسی موفق شدند ساختار کریستالی را در فضا پرورش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روسکاسموس اعلام کرد که فضانوردان روسی، سرگئی ریژیکوف و الکسی زوبریتسکی، برای اولین بار ساختار‌های کریستالی کاملی را در فضای باز پرورش داده‌اند.

این آژانس اعلام کرد: «برای اولین بار در تاریخ، دانشمندان موفق به پرورش ساختار‌های کریستالی کاملی در فضای باز شده‌اند.»

این ماموریت دومین پیاده‌روی فضایی برای دو فضانورد روسی در سال ۲۰۲۵ بود. در طول این پیاده‌روی فضایی، آنها همچنین کیت آزمایش اکران-ام را که در اولین پیاده‌روی فضایی آنها در ۱۶ اکتبر نصب شده بود، بازیابی کردند.

مجموعه تجهیزات علمی اکران-ام با هدف تولید نیمه‌رسانا‌های با خلوص بالا و دقت بالا، با استفاده از خلاء و بی‌وزنی فضا برای فراهم کردن محیطی ایده‌آل برای تشکیل کریستال ساخته شده است.

این دستگاه توسط متخصصان موسسه فیزیک نیمه‌رسانا‌های آکادمی علوم روسیه - شعبه سیبری توسعه داده شده است و تنها نمونه از این نوع در جهان است، زیرا در حال حاضر هیچ برنامه تحقیقاتی مشابهی وجود ندارد.

رشد ساختار‌های میکروکریستالی در شرایط ریزگرانش، کاری بسیار پیچیده است که نیاز به پایداری استثنایی دارد که دستیابی به آن در ایستگاه‌های فضایی به دلیل ارتعاشات مداوم و اختلالات ریزگرانش دشوار است. این امر، این دستاورد را به یک گام علمی پیشگامانه و منحصر‌به‌فرد در مقیاس جهانی تبدیل می‌کند.

