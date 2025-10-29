باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که آنچه شب گذشته رخ داد، نقض آشکار توافق آتش‌بس از سوی رژیم تروریستی اسرائیل است؛ این نقض از طریق کشتار‌ها و بمباران وحشیانه‌ای انجام شد که مناطق مختلف نوار غزه، به‌ویژه چادر‌های آوارگان، را هدف قرار داد.

محمد الحاج موسی، سخنگوی رسانه‌ای این جنبش، امروز (چهارشنبه) افزود که تداوم کشتار غیرنظامیان نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر به تجاوزات سازمان‌یافته خود علیه غیرنظامیان و کودکان در غزه و به سیاست ترور‌های خود با استفاده از بهانه‌های واهی و دروغین برای توجیه جنایاتش ادامه می‌دهد.

او اشاره کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل «نه از نظر انسانی و نه در میدان نبرد به مفاد توافق پایبند نبوده است» و همچنان به تخلفات روزانه آشکار می‌پردازد.

این سخنگو همچنین تاکید کرد که گروه‌های مقاومت فلسطینی از همان لحظه اول اعلام آتش‌بس، به طور کامل به مفاد آن پایبند بوده‌اند و هیچ‌گونه تخطی از آن نکرده‌اند. او رژیم اشغالگر را طرفی دانست که با ممانعت از ورود تجهیزات یا تیم‌های فنی کمکی، روند بیرون آوردن اجساد سربازان خود را مختل می‌کند تا افکار عمومی را گمراه کرده و مسئولیت را متوجه مقاومت سازد.

الحاج موسی افزود که میانجی‌ها مسئولیت دارند که موضعی قاطع و جدی در قبال تخلفات مکرر دولت اشغالگر اتخاذ کنند و اجرای مفاد توافق را تضمین نمایند. وی تاکید کرد که دولت آمریکا نیز مسئول استمرار جنایات رژیم اشغالگر است و باید آن را به اجرای توافق وادار کند، نه اینکه توجیه‌گر تخلفاتش باشد.

الحاج موسی در پایان سخنانش بر لزوم ادامه تحرکات مردمی در حمایت از غزه و رد تخلفات اشغالگر، به‌عنوان ابزاری مؤثر برای فشار جهت توقف تجاوزات، تاکید کرد.

منبع: المیادین