باشگاه خبرنگاران جوان - از دوران قاجاریه تا به امروز، هر گاه که ایران خواسته گامی در زمینه‌های صنعتی ازجمله صنعت نفت و ذوب‌آهن بردارد، غربی‌ها با آن مخالف بوده‌اند و سعی داشته‌اند تا مانع شود. این رویکرد کشورهای غربی، همچنان درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد.

در طول تاریخ معاصر، ایران برای دست‌یابی به صنایع مختلف، همواره با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی از سوی روبه‌رو بوده است.در دوران قاجاریه و پهلوی برای داشتن صنعت نفت مستقل، در دوره پهلوی برای ایجاد ذوب‌آهن و فولاد این مسائل وجود داشته‌اند.امروزه نیز این مخالفت‌ها در زمینه «صنعت هسته‌ای» ایران، همچنان وجود دارند.