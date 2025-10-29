باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریس سیدوتی، یکی از اعضای کمیسیون مستقل تحقیق بین‌المللی درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین، اعلام کرد که این کمیسیون مدارک کافی جمع‌آوری کرده است تا ثابت کند که ارتش جنایتکار رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در نوار غزه شده‌اند.

او خاطرنشان کرد که تیم تحقیق بیش از ۱۶ هزار قطعه مدرک، از جمله عکس‌ها و ویدئو‌های تاییدشده را گردآوری کرده که بر اساس پروتکل‌های سازمان ملل متحد، با شهادت شهود مرتبط هستند.

پیش از این «کریم خان»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم تروریستی اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده است.

این حکم جلب در پی حملات گسترده اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ صادر شد. دادستان لاهه دلایل منطقی دارد که باور کند این دو مقام ارشد اسرائیلی در جنایاتی نظیر استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی، قتل، ظلم و اقدامات غیرانسانی دخیل بوده‌اند. کریم خان تأکید کرد که قانون باید بدون تبعیض در مورد همه افراد، از جمله مقامات اسرائیلی، اجرا شود.

اگرچه رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند و صلاحیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند، اما دادستان لاهه از تمامی کشورهای عضو اساسنامه رم درخواست کرده است تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و در خصوص اجرای احکام بازداشت همکاری کنند.

