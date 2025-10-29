قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۵۵،۰۰۰،۰۰۰
 

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
آخرین اخبار
تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید
انجام پرواز‌های ناوبری آموزشی امکان پذیر شد
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه در بورس تا پایان سال+ فیلم
آیا اسنپ‌بک فقط بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد؟
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحد همراه شد
تحویل ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
مصرف ارز در صنعت ابزارآلات به ۵۰۰ میلیون دلار رسید / رشد ۲۳ درصدی صادرات، زمینه‌ساز تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال/ محدودیتی در واردات گوشت بدلیل شیوع بیماری تب برفکی نداریم+ فیلم
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
شهرداری‌ها از چرخه مجوزدهی شرکت‌های پخش حذف شدند
تلفات یک هزار و ۷۰۲ راس دام بر اثر بیماری تب برفکی+ فیلم
کاهش فرار مالیاتی با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی شمال کشور
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود