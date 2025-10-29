باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین آذرنیوند روز چهارشنبه در نهمین همایش ملی مرتعداری ایران در دانشگاه ملایر اظهار کرد: اقلیم ایران با یکی از شدیدترین دورههای خشکسالی دست به گریبان است که آسیب شدیدی به عرصههای مرتعی سطح کشور وارد کرده است.
وی به نقش انجمن علمی مرتعداری ایران اشاره کرد و افزود: این انجمن برای جلب توجه عمومی به سمت مراتع به عنوان مهمترین و وسیعترین بخش منابع طبیعی تجدیدشونده کشور فعالیت میکند.
رییس انجمن علمی مرتعداری ایران این انجمن را حلقه رابط بین بهرهبردار، دستگاه اجرایی و دانشگاه دانست که برای معرفی این منبع طبیعی خدادادی ایجاد شده است.
آذرنیوند همچنین به انتزاع وظایف از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و انتقال به سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی طبق تصویبنامه شورای عالی اداری اشاره و بیان کرد: این مصوبه مغایر با منافع ملی است و امیدواریم هر چه سریعتر اصلاح شود.
وی مراتع را دارای اساسیترین نقش در حفاظت آب، خاک، محیط زیست و تولید ارگانیک محصول برشمرد و افزود: ارگانیکترین محصول را مراتع تولید میکنند و تولید محصولاتی همچون گوشت و فرآوردهها و گیاهان دارویی. یک ذره سم و کود ندارند.
تأکید بر نقش حیاتی مراتع و رسالت انجمن
رییس انجمن علمی مرتعداری ایران با اشاره به اشتغالزایی زنجیرهای مراتع و وابستگی معیشت بهرهبرداران به آن، بیان کرد: نهمین همایش ملی مرتعداری ایران بیشتر با هدف جلب نظر و توجه عمومی انجام می شود و تلاش ما حول آگاهیبخشی مردم نسبت به منابع طبیعی و حفظ آن است.
آذرنیوند با اشاره به اینکه منابع طبیعی در بین افکار عمومی چندان شناخته شده نیست، ادامه داد: یک بخش منابع طبیعی تا حدودی جنگل و وسیعترین عرصه منابع طبیعی، مرتع است که اساسیترین نقش را در حفاظت آب، خاک، محیط زیست و تولید ارگانیک محصول دارد.
رییس انجمن علمی مرتعداری ایران یادآور شد: با توجه به اینکه معیشت بسیاری از بهرهبرداران متکی به این مراتع است، توجه بیشتری را میطلبد و ما این رسالت را برای خودمان قائل هستیم.
فشار بیش از حد دام وضعیت مراتع را بحرانی کرده است
یک کارشناس و پیشکسوت مرتع و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به وضعیت نامناسب مراتع کشور هشدار داد: مشکلات بسیار است و ما با پدیده خشکسالی و کمبود بارندگی مواجه هستیم.
«نگهدار اسکندری» با تاکید بر نگاه صحیح به مرتع، گفت: باید مرتع را از این زاویه ببینیم که جایگاه اصلی آن تولید علوفه برای دام نیست، چراکه ۷۵ درصد ارزش مراتع کشور در حفظ آب و خاک است و تنها ۲۵ درصد ارزش علوفهای دارد و این ارزش ۷۵ درصدی بسیار حیاتی است.
وی تاکید کرد: هرچه پوشش گیاهی مرتع بهتر باشد، بارندگی را در خود نگهدارنده و به آبهای زیرزمینی نفوذ میدهد که در نهایت منجر به پرآبشدن رودخانهها و چشمهها میشود.
ظرفیت دام دو برابر ظرفیت مراتع کشور است
این کارشناس مرتع عوامل تخریب مراتع را واگذاری بیحد و حساب، فعالیت معادن و چرای بیرویه دام عنوان کرد و افزود: در حال حاضر فشار جمعیت دام دو برابر ظرفیت مراتع است و این خطری برای مراتع کشور است.
اسکندری ادامه داد: جمعیت دام در مراتع کشور بسیار بیشتر از ظرفیت است و ظرفیت واقعی مراتع ما برای حدود ۷۰ هزار خانواده دامدار با ۳۵ تا ۳۶ میلیون رأس دام است، در حالی که هم اکنون دو برابر ظرفیت علوفهای مراتع، دام وجود دارد و این فشار در شرایط خشکسالی شدیدتر نیز میشود.
وی مدیریت جمعیت دام و خروج دامهای مازاد را راه حل این مشکل عنوان و اظهار کرد: تعادل جمعیت دام، خروج دامهای تولیدی و بهرهبرداری صحیح راه برونرفت از این بحران است و باید جمعیت دام را با ظرفیت مرتع متعادل کنیم.
اسکندری تاکید کرد: دامهای تولیدی مانند بره و بزغاله باید از مرتع خارج شده و در سیستمهای پرواربندی تغذیه به بازار عرضه شوند و مرتع تنها باید در اختیار دامهای داشتی (مولد) قرار گیرد و به اندازه ظرفیت واقعی از آن بهرهبرداری شود.
وی یادآور شد: دامداری کشور نباید تنها به مرتع متکی باشد و باید با مدیریت صحیح، این سرمایه ملی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
انتزاع وظایف از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و انتقال به سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی، مصوبه خردادماه امسال شورایعالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی با هدف تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش تصدیگری است که با واکنشهایی از سوی کارشناسان منابع طبیعی و دغدغهمندان این حوزه به دنبال داشت.
