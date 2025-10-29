باشگاه خبرنگاران جوان ـ طبق آماری که به تازگی منتشر شده است،‌ فیلترشکن ابزار ثابت اکثر کاربران ایرانی نیست.

بر اساس این بررسی افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند. بیشترین گروه کاربران، حدود ۴۱.۵٪، هستند که گفته‌اند فیلترشکن‌شان اغلب خاموش است اما در مواقع خاص روشن می‌شود. مثلاً وقتی می‌خواهند به یک سایت خبری خارجی یا شبکه اجتماعی دسترسی پیدا کنند، فیلترشکن را روشن می‌کنند و در بقیه زمان‌ها خاموش است.

این نظرسنجی مربوط به بهمن و اسفند ۱۴۰۳ است.

جدیدترین آمار استفاده از فیلترشکن روز گذشته ۶ آبان ماه توسط میثم غلامی، رئیس پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی، در کنفرانس فضای سایبری منتشر شد.

گروه بعدی کاربران دائمی و وابسته به فیلترشکن‌اند که ۸٪ هستند و فیلترشکن‌شان تقریباً همیشه روشن است. گروه سوم حدود ۱۶.۹٪ است که اغلب فیلترشکن را روشن دارند اما گاهی آن را خاموش می‌کنند. یعنی مثلا برای استفاده پلتفرم‌ها فیلترشکن را روشن می‌کنند اما در شرایط خاص مانند استفاده از خدمات بانکی یا سایت‌های داخلی، آن را خاموش می‌کنند.

در نهایت، حدود ۱۰.۸٪ از کاربران بدون فیلترشکن فعالیت می‌کنند. براساس این نظرسنجی، حدود ۲۳ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور اصلاً از اینترنت استفاده نمی‌کنند و سهم کاربران اینترنت ۷۷.۲ درصد ثبت شده است.