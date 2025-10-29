تازه‌ترین نظرسنجی مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد فقط ۸ درصد از کاربران ایرانی همیشه از فیلترشکن استفاده می‌کنند و بیشتر افراد آن را فقط گاهی روشن می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ طبق آماری که به تازگی منتشر شده است،‌ فیلترشکن ابزار ثابت اکثر کاربران ایرانی نیست.
 
جدیدترین آمار استفاده از فیلترشکن روز گذشته ۶ آبان ماه توسط میثم غلامی، رئیس پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی، در کنفرانس فضای سایبری منتشر شد.این نظرسنجی مربوط به بهمن و اسفند ۱۴۰۳ است.
 
بر اساس این بررسی افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند. بیشترین گروه کاربران، حدود ۴۱.۵٪، هستند که گفته‌اند فیلترشکن‌شان اغلب خاموش است اما در مواقع خاص روشن می‌شود. مثلاً وقتی می‌خواهند به یک سایت خبری خارجی یا شبکه اجتماعی دسترسی پیدا کنند، فیلترشکن را روشن می‌کنند و در بقیه زمان‌ها خاموش است.
 
گروه بعدی کاربران دائمی و وابسته به فیلترشکن‌اند که ۸٪ هستند و فیلترشکن‌شان تقریباً همیشه روشن است.گروه سوم حدود ۱۶.۹٪ است که اغلب فیلترشکن را روشن دارند اما گاهی آن را خاموش می‌کنند. یعنی مثلا برای استفاده پلتفرم‌ها فیلترشکن را روشن می‌کنند اما در شرایط خاص مانند استفاده از خدمات بانکی یا سایت‌های داخلی، آن را خاموش می‌کنند.
 
در نهایت، حدود ۱۰.۸٪ از کاربران بدون فیلترشکن فعالیت می‌کنند. براساس این نظرسنجی، حدود ۲۳ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور اصلاً از اینترنت استفاده نمی‌کنند و سهم کاربران اینترنت ۷۷.۲ درصد ثبت شده است.
 
منبع: فارس
برچسب ها: فیلترشکن ، فیلترینگ فضای مجازی ، مرکز ملی فضای مجازی
خبرهای مرتبط
نسل Z؛ ژنرال‌های نبرد دیجیتال آینده
افشاگری به سبک آمدنیوز یا حل معقول مسئله فیلترینگ؟
کدخدای توییتر!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
وقتی یک محله ایستاد؛ صلواتِ زنان شیراز پای نقاشی شهیده «معصومه کرباسی»
اولین نشان فتح طلایی ایران به نام نوجوانی ثبت شد که امام (ره) او را رهبر خواند
هوش مصنوعی علیه فریب بازار؛ پایان دوران حقه‌بازی فروشنده‌ها
اسب تک‌شاخ ناسا علیه ترامپ؛ وقتی طنز جای اسلحه را می‌گیرد
دشمن در لباس دین؛ روایتی از سوره مریم درباره خطر دینداری ظاهری
مردم ایران چه میزان از فیلترشکن استفاده می‌کنند؟
چطور یک آلرژی خطرناک در کودکان را کاهش دهیم؟
چه ذوب‌آهن، چه هسته‌ای؛ غرب نمی‌خواهد ایران صنعت داشته باشد
آیا می‌توان واقعا زمان را به عقب برگرداند؟
کاربردهای جالب حالت پرواز در گوشی‌های هوشمند
دلیل حذف پنجره‌های سرنوشت‌ساز از هواپیماهای بوئینگ
داستان تازه‌ «بازی تاج و تخت» جنجال به پا کرد/ هوش مصنوعی زیر تیغ!
در مغز خفاش‌ها سیستم GPS وجود دارد
خریدهای عجیب در دربار پهلوی!
گفت‌وگو جواب می‌دهد
گرانترین میوه‌های جهان را بشناسید
قانون جدید چین برای اینفلوئنسر‌ها: برای اظهارنظر در زمینه حقوق، پزشکی و امورمالی باید مدرک رسمی داشت
باید جلوی نفوذ جهانی صدا و سیمای ایران گرفته شود
معنویت زنانه در زندگی روزمره
عکس العمل مردم در شهرهای مختلف به تاسیس پهلوی