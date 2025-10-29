باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر میگوید قطر و دیگر میانجیگران «به شدت در حال تلاش» برای تضمین حفظ آتشبس غزه بودهاند.
او گفت: «خوشبختانه، فکر میکنم طرفهای اصلی - هر دوی آنها - اذعان دارند که آتشبس باید حفظ شود و باید به توافق پایبند باشند. ما همچنان بر حفظ آتشبس متمرکز هستیم.»
وی حملات اسرائیل را «برای ما بسیار ناامیدکننده و کلافه کننده» توصیف کرد. مقامات بهداشتی غزه اعلام کردند که حملات هوایی منجر به شهادت ۱۰۴ نفر شده است.
منبع: الجزیره