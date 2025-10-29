مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا پنجشنبه در سواحل دریای خزر، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهارداشت: امشب در شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: فردا (پنجشنبه) ضمن تشدید بارش در سواحل دریای خزر، در استان های اردبیل، خراسان شمالی، شمال استان‌های زنجان و قزوین و ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد:جمعه در شرق گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ می دهد و در گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار باران، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود:روزهای پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور، کاهش محسوس دما و در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می‌شود.دریای خزر از اواخر وقت چهارشنبه و طی روز پنجشنبه مواج است.

