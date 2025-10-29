مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ماجرای تیراندازی در منطقه سوهانک تهران را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک به حضور تعدادی از افراد سابقه‌دار و اراذل و اوباش فعال در زمینه خرید و فروش موادمخدر در محدوده اطراف دانشگاه، که متأسفانه منجر به درگیری و مجروح شدن

 دو نفر از دانشجویان با سلاح سرد گردید، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

با دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تشکیل تیمی ویژه از مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اقدامات گسترده اطلاعاتی و میدانی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه آغاز شد.

در نتیجه این اقدامات، پنج نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار شناسایی و محل‌های تردد آنان تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت.

در مرحله نخست عملیات، روز چهارشنبه مورخ ۷ آبان‌ماه مأموران موفق شدند چهار نفر از متهمان را در محدوده سوهانک شناسایی کنند که در جریان دستگیری و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، یکی از آنان مورد هدف قرار گرفته و سه نفر دیگر دستگیر شدند.

در مرحله دوم عملیات نیز، پنجمین متهم تحت تعقیب در محدوده ازگل شناسایی و با شلیک مأموران زمین‌گیر و سپس دستگیر گردید.

پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان و جامعه دانشگاهی در برقراری نظم و امنیت عمومی، به تمامی افراد مخل نظم و امنیت، اراذل و اوباش و عوامل توزیع و خرید و فروش موادمخدر هشدار می‌دهد:

پلیس با قاطعیت، اشراف اطلاعاتی و بدون هیچ‌گونه تسامح، با هرگونه رفتار مجرمانه و هنجارشکنانه برخورد خواهد کرد و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.

