باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رییس دانشگاه صنعتی ارومیه در مراسم گشایش کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک که با حضور اندیشمندان برجسته کشور و دانشگاههای برتر دنیا به میزبانی دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می شود، گفت: این همایش بعد از دانشگاههای صنعتی شریف، تربیت مدرس، امیرکبیر و شهید بهشتی تهران و دانشگاه تبریز برای اولین بار به میزبانی دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار میشود، و تاکنون ۱۴۹ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده که نسبت به سالهای گذشته سه برابر رشد داشته است.
یعقوب پوراسد ادامه داد: از مقالات ارسالی به این همایش بین المللی، ۸۶ مقاله پذیرفته شده است که به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه میشود، همچنین چهار سخنرانی ویژه به همراه ۶ نمایشگاه در حوزه میکروالکترونیک در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در هفتمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران، اندیشمندان و محققان حوزه میکروالکترونیک به اشتراک گذاشته میشود که ما افتخار میکنیم این مهم در ارومیه صورت میگیرد.
وی اضافه کرد: حضور شخصیتهای برجسته، اساتید، پژوهشگران ممتاز، تعداد قابل توجه مقالات ارسالی و داوریهای دقیق و سختگیرانه، نشان دهنده ارزش علمی بالا و جایگاه ویژه ایران و ارومیه در حوزه میکروالکترونیک است.
رییس دانشگاه صنعتی ارومیه با بیان اینکه شهر ارومیه از سالهای دور به عنوان قطب الکترونیک ایران در محافل علمی و دانشگاهی شناخته شده است، ادامه داد: شخصیتهای برجستهای نظیر دکتر حدیدی و شاگردان برجسته ایشان در ارومیه پرورشیافته و شاگردانی را تربیت کردهاند.
پوراسد اظهار کرد: برگزاری چنین کنفرانسهایی به افزایش روحیه دانشجویان و ترغیب جوانان مستعد به تحصیل در رشته مهم میکروالکترونیک کمک بسیاری میکند.
در این همایش از نخستین تراشه شتاب سنج اکترونیکی کشور که توسط محققان دانشگاه صنعتی ارومیه طراحی و اجرا شده است رونمایی شد
هفتمین کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک ایران روز پنجشنبه هشتم آبان ماه با برگزاری نشستهای تخصصی و برگزاری ۶ کارگاه آموزشی در محورهای رابطهای سریال پرسرعت، حسگرهای زیستی، اصول طراحی مبدلهای داده، مدارهای قرائتگر برای سنسورهای خازنی، قطهات نانو فوتونیک واپتو الکترونیک، محاسبات کوانتومی به کار خود پایان خواهد داد.