نماینده مجلس در خصوص بازار ارز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احمد مرادی، نماینده دوره دوازدهم در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به وضعیت بازار ارز و تنش‌های قیمت‌ها در این بازار و عملکرد بانک مرکزی در این زمینه ورود شخص رئیس جمهور برای چاره‌اندیشی الزامی است.

احمد مرادی، نماینده دوره دوازدهم مجلس درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و وضعیت متلاطم این بازار در هفته‌های اخیر گفت: تلاطم‌های بازار ارز زندگی مردم را دچار مشکل کرده و این ضعفی است که از جانب دولتمردان و بانک مرکزی دیده می‌شود.

او تاکید کرد: وضعیت فعلی در بازار ارز برخلاف شعار‌هایی است که پیش از این داده می‌شد و اگرچه مکررا موضوعات مختلف درباره تاثیر عوامل بیرونی بر قیمت ارز مطرح می‌شود، اما این چالش‌ها باید مدیریت شود.

او ادامه داد: مواردی که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا بر این اساس مطرح کردند که «همه نیاز‌های وارداتی کشور با دلار ۷۰ هزار تومانی در مرکز مبادله تأمین خواهد شد و بانک مرکزی این نرخ را تثبیت می‌کند» جای این سوال این است که از اساس این قیمت را برچه اساسی تعیین کردند؟

مرادی همچنین تاکید کرد: فرصت بسیار کم و فرجه‌ای محدود در اختیار داریم و نمی‌توانیم مرتب شاهد این باشیم که قیمت ارز روزانه رشد داشته باشد.

نمایندهٔ دورهٔ دهم، یازدهم و دوازدهم از حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: تاکید من به دکتر پزشکیان این است که شخصا به موضوعاتی همچون مدیریت بازار ارز ورود کنند.