باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی دغدغههای خانوادههای ایرانی در مورد نحوه سرمایهگذاری و انتخاب بازار مناسب پرداخت و گفت: بسیاری از افراد از خود میپرسند که پول خود را در کدام بازار سرمایهگذاری کنند و چگونه این کار را انجام دهند.
او ادامه داد: به لطف سهام عدالت و افزایش دانش عمومی در سالهای گذشته، بیش از ۵۰ میلیون نفر به جمع سجامیها و اعضای خانواده بورس پیوستهاند. اگر هنوز عضوی از این خانواده نیستید، میتوانید به راحتی با یک جستجوی ساده بهصورت غیرحضوری به این جمع بپیوندید و از امکانات بازار سرمایه بهرهمند شوید.
میرزایی به تمایل برخی افراد برای سرمایهگذاری در حوزه ملک و طلا اشاره کرد و افزود: بسیاری از افراد ممکن است سرمایه کافی برای خرید ملک نداشته باشند یا در زمینه طلا دانش کافی نداشته باشند. در این راستا، صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه این امکان را فراهم میکنند که افراد با سرمایه کوچک و دانش پایین نیز بتوانند به راحتی در بازارهای مختلف سرمایهگذاری کنند.
او به نمونههایی از این صندوقها اشاره کرد و گفت: اگر تمایل دارید در حوزه املاک سرمایهگذاری کنید، میتوانید از صندوقهای ملکی متنوع موجود در بازار سرمایه استفاده کنید. همچنین، برای سرمایهگذاری در طلا، صندوقهای طلا، شمش طلا و سکه بورسی از گزینههای مطمئن هستند.
میرزایی افزود: اگر قصد ورود به بورس را دارید، صندوقهای متنوعی با سطوح ریسک متفاوت وجود دارد. برای مثال، صندوقهای اهرمی برای ریسکپذیران مناسب هستند، اما برای تازهکارها توصیه نمیشود. صندوقهای سهام گزینه خوبی برای افرادی هستند که میخواهند ریسک کمتری را تجربه کنند.
او همچنین به صندوقهای درآمد ثابت بورسی اشاره کرد و گفت: این صندوقها که تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند، بازدهیهای بیشتری نسبت به بانکها ارائه میدهند و میتوانند بین ۲۸ تا ۳۶ درصد بازدهی سالانه را بدون ریسک خاصی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
میرزایی تأکید کرد: تنوع بخشی در بازار سرمایه و وجود روشهای مختلف سرمایهگذاری این امکان را فراهم میکند که با استفاده از ابزارهای موجود، سبد دارایی متنوع و مناسبی ایجاد کنید. همیشه توصیه میشود که تخممرغهای خود را در یک سبد نگذارید و از سبدهای مختلف بورسی، طلا، صندوقهای ملکی و درآمد ثابت استفاده کنید.
او در پایان به مشکلات موجود در بازارهای مختلف اشاره کرد و گفت: در بازار طلا، مشکلاتی نظیر دزدی، تقلب و کارمزد بالا وجود دارد که در بخش طلای بورسی به حداقل رسیده است. همچنین، در بازار ملک نیاز به سرمایه بالایی است و ممکن است مشکلاتی در خرید و فروشها پیش بیاید. در بورس، این مشکلات به راحتی حل میشوند و امکانات دیگری نیز در اختیار سرمایهگذاران قرار دارد.
میرزایی افزود: اگر تمایل ندارید که خودتان سبد دارایی را مدیریت کنید، میتوانید از سبدگردانهای رسمی زیر نظر سازمان بورس استفاده کنید که با دانش و تجربه خود به شما در انتخاب سرمایهگذاری مناسب کمک میکنند.
او در پایان اظهار امیدواری کرد که این توضیحات به سرمایهگذاران کمک کند تا با دید کلیتری نسبت به سرمایهگذاری در بازار سرمایه اقدام کنند.
گفتنی است این مطلب یک مصاحبه بوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمیشود.