فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان از افزایش موارد «تاخیر تکلم» و حتی «پسرفت تکلم» در کودکان به ویژه پس از شیوع کرونا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمودرضا اشرفی اظهار کرد: اخیرا با کودکانی مواجه هستیم که به علت تاخیر تکلم یا حتی پسرفت تکلم به پزشک مراجعه میکنند و این موضوع به خصوص بعد از شیوع کرونا شایعتر شده است.
وی با بیان اینکه کودکانی هستند که به علت استفاده بیش از حد از تلفن همراه و تماشای زیاد کارتونها به خصوص به زبانهای غیر فارسی در طیف اوتیسم قرار میگیرند، گفت: برای کودکان محدودیت استفاده از برنامههای تلویزیون و تلفن همراه داریم، به عنوان مثال یک کودک ۳ ساله نباید بیش از یک ساعت در روز از این سیستمهای وابسته به دیدن، مانند تلفن همراه، لپتاپ و تلویزیون استفاده کند.
اشرفی در توضیح دلیل این عارضه ادامه داد: بعضی اوقات کودکان بیقرار هستند، خانوادهها متوجه میشوند که با استفاده از این وسایل کودک ساکت است، مادر میتواند کار خودش را انجام دهد، ظاهراً همه چیز خوب است، اما بعد کمکم خودش را نشان میدهد و این کودک در ارتباط و در تکلم دچار اشکال میشود.
این فوقتخصص مغز و اعصاب کودکان با بیان اینکه توصیه من این است که واقعاً برای آرام کردن بچهها سراغ تلفن همراه دادن دست کودک نروند؛ گفت: برخی مادران احساس میکنند، چون فرزندشان با استفاده از تلفن همراه ساکت است و آنها به کارشان میرسند، اتفاق خوبی است، اما توجه ندارند که با ادامه این روند ممکن است کودک وارد طیف اوتیسم شود؛ این محدودیت در استفاده از رسانهها و موارد مختلف که تلفن همراه هم شامل آن میشود، حتماً باید رعایت شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به موضوع ارتباط اشعه تلفن همراه با بیماریها گفت: ارتباط اشعه تلفن همراه و چیزهای دیگر با بیماریها، اینها چیزی است که سالها مورد بحث است و هنوز اثباتشده نیست، اما به خصوص ارتباطات و تاخیر تکلم، ارتباط قوی بین این دو قضیه میبینیم.
اشرفی افزود: افزایش یک درصد عمدهای از بیماران ما بعد از تشنج و صرع و تب و تشنج، بیمارانی هستند که علامت تاخیر در تکلم و پسرفت تکلم را دارند که میتواند شروع علامت برای اوتیسم و طیف اوتیسم باشد، اکنون خانوادهها یک مقداری آگاه شدهاند؛ البته ژنتیک، متابولیک و این گونه مسائل هم وجود دارد، یعنی فقط نمیشود به یک چیز نسبت داد، اما واقعاً بعد از کرونا که خانوادهها در منزل زمینگیر شدند، ارتباطات و مراودات کم شد و کودک به سمت آموزشهای مجازی رفت، این مساله چه در سراسر جهان چه در کشور ما شایعتر شد.
وی تصریح کرد: کودک مقابل تلویزیون مینشیند و از صبح تا شب بدون وفقه کارتون تماشا میکند و کاملاً ساکت است، ولی بعد از آن، مشکل تاخیر تکلم و پسرفت تکلم خودش را نشان میدهد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به موضوع تغذیه اشاره کرد و گفت: در حوزه کودکان، خانوادهها باید به تغذیه توجه کنند. تغذیه ناسالم، میتواند باعث شیوع چاقی شود که ما در کودکانمان این موضوع را داریم؛ استفاده بیش از حد از غذاهای آماده و فستفود برای خانوادهها واقعاً میتواند معضل باشد، استفاده بیش از حد از تلفن همراه و برنامههایی که میتواند بچه را آرام کند، اما کودک را از فعالیتهای فیزیکی دور کند، که هم باعث چاق شدن بچه میشود، هم میزان سردرد را در کودک افزایش دهد.
وی افزود: کودکانی که بیش از حد از تکنولوژی و غذای فست فودی استفاده میکنند، در معرض سردرد و بروز زودتر از سن تظاهرات میگرنی (سردرد میگرنی) هستند.
اشرفی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: کم و بیش جوی ایجاد شده که فکر میکنند واکسنها نه تنها مفید نیستند بلکه مضر هم هستند؛ اما والدین باید بدانند که واکسیناسیون را طبق برنامه روتین کشوری باید انجام دهند، اگر تغییری در برنامه واکسیناسیون قرار داده شود، بر اساس نوع بیماری است.
وی توضیح داد: برای مثال کودکی که صرع مقاوم به درمان دارد و دارو استفاده میکند، بعضی واکسنها را نباید تزریق کند، مثلاً واکسن سیاه سرفه باید حذف شود، نظر پزشک است، اما نباید سهلانگاری شود که حالا واکسن نزدیم، هم اتفاقی نمیافتد، این بعداً عوارض خودش را نشان میدهد، یعنی توصیه بر واکسیناسیون بسیار مهم است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید کرد و گفت: مادرها حتماً باید این جزو برنامههایشان باشد که اگر بچه به دنیا آمده، باید با شیر مادر تغذیه شود، سراغ شیرهای خشک و چیزهای دیگر نروند که بتوانند از شیر مادر و خواصش در آن دو سال - که جزو دستورات پزشکی و دستورات دینی ما است - بچه از شیر مادر استفاده کند.
وی تاکید کرد: شیردادن به نوزاد غیر از تغذیه، ارتباطی با مادر ایجاد میکند که کودک را از نظر روانی و ذهنی برای مقابله با مشکلات بعدی بیشتر آماده میکند، این نکات عمدهای است که باید خانوادهها بدانند.
منبع: ایرنا