حزب الله لبنان، تجاوز نظامی شبانه رژیم صهیونیستی به روستای بلیدا در جنوب لبنان که منجر به شهادت یک غیرنظامی شد را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای، تجاوز نظامی شبانه رژیم صهیونیستی به روستای بلیدا در جنوب لبنان که منجر به شهادت یک غیرنظامی شد را محکوم کرد. این گروه در بیانیه خود تأکید کرد که این اقدام نقض آشکار حاکمیت لبنان و قوانین بین‌المللی است.

در این بیانیه آمده است: «شهید این حادثه که یک کارمند شهرداری بود، در زمان هدف قرار گرفتن توسط نیرو‌های اشغالگر در خواب به سر می‌برد.» این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود این فرد «تهدیدی قریب‌الوقوع» محسوب می‌شده است.

حزب الله با اشاره به زمان این حادثه افزود: «این جنایت جدید دشمن صهیونیستی، بلافاصله پس از سفر فرستاده آمریکایی به لبنان صورت گرفته است.» مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا، روز چهارشنبه در دیدار با مقامات لبنانی خواستار خلع سلاح کامل حزب الله تا پایان سال جاری میلادی شده بود.

این گروه در ادامه بیانیه خود اعلام کرد: «رژیم صهیونیستی کلیه حملات خود را با هماهنگی واطلاع آمریکا انجام می‌دهد و این حمله اخیر نیز بخشی از راهبرد مشترک آنان برای تحت فشار قرار دادن دولت لبنان جهت تبعیت از خواسته‌های واشنگتن است.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب الله ، جنوب لبنان
