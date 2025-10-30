باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی در گفتگو با خبرنگاران از اختصاص سهمیه طرح ملی کارورزی و حمایتهای بیمهای از کارفرمایان به استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح ملی در استان آغاز شده است کارفرمایان و علاقمندان به کارورزی برای بهرهمندی از این مشوقها به سامانه مربوطه جهت ثبتنام مراجعه کنند.
علی دهقانی افزود: در اجرای طرح طرح ملی کارورزی و مشوقهای بیمهای در استان جذب ۱۶۰ نفر کارورز، ارائه مشوق بیمهای برای ۱۱۲ نفر و پرداخت یارانه دستمزد به ۲۲۰ نفر اختصاص یافته یافته است و کارفرمایان باید شرایط و جزئیات آن را مطالعه کنند تا بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه طرح کارورزی در چارچوب سیاستهای دولت برای توسعه اشتغال و مهارتآموزی جوانان اجرا شده است، گفت: تمامی فارغالتحصیلان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تا ۳۵ سالگی (برای آقایان با احتساب دوره خدمت سربازی) میتوانند با مراجعه به سامانه almp.mcls.gov.ir در این طرح ثبتنام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی شرط اصلی پذیرش متقاضیان را نداشتن سابقه بیمه تأمین اجتماعی و اشتغال به عنوان شغل اول عنوان کرد و افزود: دوره کارورزی سه ماهه است و در پایان آن مبلغ ۶۰ میلیون ریال به حساب کارورز واریز میشود.
وی ادامه داد: بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که دارای مجوز رسمی و کد بیمه تأمین اجتماعی هستند، میتوانند به ازای هر دو نیروی بیمه شده یک کارورز جذب کنند و ثبتنام کارفرمایان نیز از طریق همان سامانه انجام میشود.
دهقانی خاطرنشان کرد: پس از پایان دوره سهماهه کارورزی، کارفرمایانی که کارورزان را استخدام کنند، به مدت یک سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف خواهند بود و سهم بیمه توسط دولت پس از تأیید پرداخت حق بیمه، به حساب آنان واریز میشود.
وی افزود: کارورزان میتوانند دوره کارورزی را در یک کارگاه و دوره استفاده از مشوق بیمهای را در کارگاه دیگری طی کنند، به شرط آنکه کارفرما در طول این مدت اقدام به تعدیل نیرو نکند.
وی همچنین به طرح یارانه دستمزد اشاره کرد و گفت: در این طرح، فارغالتحصیلان مقاطع کاردانی به بالا که حداکثر دو سال از فارغالتحصیلی آنان گذشته و فاقد سابقه بیمه باشند، میتوانند مشمول یارانه دستمزد شوند؛ براساس شرایط، ۲۵ تا ۳۵ درصد حقوق و مزایای آنان به مدت یک سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارفرما پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی افزود: اجرای این برنامه فرصت مناسبی است تا فارغالتحصیلان دانشگاهی ضمن کسب تجربه عملی، زمینه اشتغال پایدار خود را فراهم کنند و در عین حال، بنگاههای اقتصادی از مشوقهای حمایتی دولت بهرهمند شوند.
وی یادآور شد: زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته، افراد دارای معلولیت جسمی یا ذهنی و زندانیان آزاد شده نیز بدون محدودیت سنی میتوانند از مزایای این طرح استفاده کنند.
دهفانی تأکید کرد که اجرای این برنامهها با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و ترویج عدالت اجتماعی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وزارت کار با اجرای طرح کارورزی، نیروهای جوان و جویای کار و همچنین فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور را بعد از کسب مهارت به سمت بازار کار روانه می کند و در حقیقت می توان گفت این وزارتخانه با ارائه طرح کارورزی، اقدام به جذب و استخدام افراد جویای کار می نماید.
بر اساس این طرح تمام واحدهای پذیرنده موظف به عقد قرارداد با کارورز هستند و همچنین تمامی کارورزان نیز در دوران کارورزی خود به وسیله وزارت کار تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.