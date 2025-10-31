معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:بخش ایرانی پروژه راه آهن شلمچه _ بصره در طول یک سال گذشته بیش از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی و مالی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه  پیشرفت راه آهن شلمچه _ بصره پیشرفت بسیار خوبی داشته است گفت:قسمت ایران این پروژه پیشرفت بسیار خوبی داشته است. غیرقابل تصور بود که ظرف یک سال، بیش از ۲۵ درصد پیشرفت پروژه را داشته باشیم، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر مالی. اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته بود. 

وی ادامه داد در این بازدید با طرف عراقی نیز صحبت کردیم و تصریح کردیم که هر چه زودتر قسمت عراقی (از فصل تا شلمچه) که ما کار سنگینی روی آن انجام داده‌ایم، باید آغاز شود. امیدواریم که در سال‌های آینده بتوانیم این پروژه را ادامه دهیم.

قائم پناه توضیح داد: امروز صبح به پروژه متروی اهواز نیز سر زدیم و خوشبختانه مشاهده کردیم که کارها آغاز شده است. بعد از آن به عنابچه رفتیم تا پلی را بررسی کنیم که برای حدود ۷۰ هزار روستایی و ۲۲ روستا ساخته شده است. این پل می‌تواند به اهالی این روستاها کمک شایانی کند که قبلاً از پل‌های شناور استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه‌های مختلف، چه در بخش خصوصی و چه در دولت، مصاحبه‌هایی انجام شد که تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بود. بخش خصوصی‌در جلب سرمایه‌گذاری واقعاً کمک کرده بود.

 

برچسب ها: راه آهن ، حمل‌ونقل
