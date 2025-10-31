امام جمعه کرمان: کلام مؤثر، کلید تربیت دینی و مبارزه با استکبار است ‏ 

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، امام جمعه کرمان، در خطبه اول نماز جمعه این هفته، با تبیین اهمیت کلام در تربیت دینی، سه رکن اساسی برای تأثیرگذاری سخن را برشمرد: لحن آرام، محتوای سنجیده و ادب و فروتنی.

وی با استناد به آیات و روایات، قدرت تکلم را نعمتی الهی و ابزاری کلیدی در تربیت دانست و اظهار داشت: کلام، ترجمان دل و بیانگر شخصیت آدمی است.

امام جمعه کرمان با استناد به قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع)، سه ویژگی اصلی برای تأثیرگذاری کلام در امر تربیت برشمرد:

‏۱. لحن و آرامش در گفتار: وی تصریح کرد: هنگام سخن گفتن، باید با آرامش کامل و به دور از هرگونه تندی و خشونت صحبت کرد. نفوذ سخن آرام، بسیار بیشتر است و حتی می‌تواند دل فردی مانند فرعون را نیز تسخیر کند.

‏۲. محتوای سنجیده و عالی: حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی دومین ویژگی را محتوای غنی و منطقی سخن دانست و تأکید کرد: سخن باید از محتوای بالایی برخوردار باشد، بیهوده نباشد و بر اساس منطق قوی استوار گردد.

‏۳. ادب و فروتنی: سومین رکن مؤثر در کلام تربیتی از دیدگاه ایشان، ادب و تواضع کامل در هنگام سخن گفتن است. امام جمعه کرمان اظهار داشت: حتی اگر سخن، آرام و پرمحتوا باشد، اما با ادب همراه نباشد، تأثیر خود را از دست می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان با هشدار درباره عواقب استفاده نادرست از کلام، گفت: اگر از این ابزار مهم به درستی استفاده نکنیم و موجب بدبینی یا لجاجت افراد شویم، در قیامت مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت.

وی، معلمی را شغلی بسیار ارزشمند دانست و بر لزوم رعایت این سه اصل توسط تمامی مربیان، به ویژه معلمان، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، امام جمعه کرمان، در خطبه دوم نماز جمعه این هفته، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و تبریک میلاد امام سجاد (ع)، به تبیین دو محور اصلی "شخصیت حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی بی‌بدیل" و "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی، آن را هویت یک ملت خواند و حضرت زهرا (س) را الگویی جامع برای همه جهانیان معرفی کرد. وی از خطباء و گویندگان خواست تا در مجالس مختلف، این الگوی عملی را در ابعاد گوناگون زندگی‌اش برای مردم تبیین کنند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی در ادامه، به مناسبت «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» پرداخت و با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بر زنده نگه داشتن شعار "مرگ بر آمریکا" به عنوان پرچم مبارزه با استکبار تأکید کرد.

امام جمعه کرمان در پایان، "عمل در صحنه" را دومین مسئله مهم دانست و تأکید کرد که مبارزه با ظلم هزینه دارد و این پرچمداری را به ویژه نسل جوان و نوجوان باید حفظ کنند.

