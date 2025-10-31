باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - آیت الله حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه ۱۳ آبان روز قدردانی از تلاش و مجاهدت دانشجویان و دانش آموزان انقلاب اسلامی است ، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا با ایجاد فتنه های مختلف قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی داشت که با هوشیاری دانشجویان پیرو خط امام ، چهره واقعی آمریکا با اسناد بیرون آمده از لانه جاسوسی مشخص شد

امام جمعه کرج افزود: یکی از وظایف هر کس در این جامعه تبیین این حرکت جهادی و ارزشمند دانشجویان پیرو خط امام است که با این حرکت اجازه انحراف در کشور را نداند و همین موضوع باعث شد که رهبر کبیر انقلاب این حرکت را انقلاب دوم نامید

وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی تمامی نداشته است و ندارد ، گفت: در اسناد بیرون آمده از لانه جاسوسی مشخص شد که استکبار جهانی حتی در زمانیکه دست نشانده خود هم بر قدرت بود بدنبال تامین منافع خود و ضربه زدن به ایران بود

وی با اشاره به اینکه بصیرت افزایی و آگاه سازی جامعه در برابر فتنه ها راه نجات جامعه اسلامی در برابر دشمنی های استکبار جهانی است ، افزود: برخی افراد وابسته به استکبار جهانی همواره بدنبال بزک کردن چهره کریه استکبار جهانی هستند در حالیکه مردم آگاه و بصر هرگز اجازه نداده اند که در اهداف خود نتیجه ای کسب کنند و همه وظیفه داریم این راه نجات را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این افراد غرب زده و وابسته بتوانند در فتنه ها و دشمنی ها نتیجه ای بدست آورند

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه شعار مرگ بر آمریکا ریشه و عقبه تاریخی برای ملت ایران دارد ، گفت: شعار مرگ بر آمریکا به تنهایی یک قطعنامه قاطع ملت ایران در برابر دشمنی های استکبار جهانی است و هرگز ملت ایران نمی توانند ترور دانشمندان هسته ای ، خلف وعده ها، زورگویی ها،تهاجم نرم ها و فتنه های آمریکا را فراموش کنند و با این شعار می گویند که همچنان پای آرمانها و اهداف خود ایستاده ایم و اجازه قلدری را به آمریکا را نخواهیم داد.

آیت الله حسینی همدانی با بیان اینکه استکبار جهانی هیچگاه ایران قوی و مستقل را نپسندیده است ، افزود: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی همیشگی است و با قلدری تمام نه تنها در برابر جمهوری اسلامی در برابر تمام آزادیخواهان و کشور های دیگر ایستاده و به آنان ضربه می زند و همه وظیفه داریم با بیان نقاط قوی و توانمندی های خود امید را در جامعه افزایش دهیم .

وی با اشاره به اینکه متولیان رسانه باید برای بیان ویژگی ها و توانمندی های جمهوری اسلامی تلاش مضاعف داشته باشند ، گفت: روایت جذاب و مخاطب پسند از حرکت های جهادی مردان این مرز و بوم در دستیابی به موفقیت های برتر جهانی و خودکفایی ها باید با تلاش فعالان رسانه ای بیش از پیش مطرح و منعکس گردد.