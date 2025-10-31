باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس با رشد ۴.۲۹ درصد به ۳،۲۰۹،۱۱۱ واحد رسید، همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۲.۷۸ درصد به ۹۲۴،۶۶۳ واحد و شاخص کل فرابورس با افزایش ۳.۶۹ درصد به ۲۷،۸۸۳ واحد رسید.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار سرمایه در هفته گذشته پرداخت و اظهار کرد: معاملات مربوط به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در این هفته به شرح زیر بوده است: روز شنبه ۱۲،۸۱۳ میلیارد تومان، یکشنبه ۱۱،۹۵۵ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۴،۱۳۵ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۱۶،۵۱۷ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱۴،۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. در مجموع، کل معاملات این هفته به ۶۹،۹۵۰ میلیارد تومان رسید.

او افزود: سرانه خرید در این هفته ۷۹،۲۰۰،۰۰۰ تومان و سرانه فروش ۷۰،۳۰۰،۰۰۰ تومان بود. در این هفته، ورود و خروج پول نیز به ترتیب به این صورت بوده است: شنبه ۲۱۵ میلیارد تومان خروج پول، یکشنبه ۶۸۸ میلیارد تومان ورود پول، دوشنبه ۸۹۲ میلیارد تومان ورود پول، سه‌شنبه ۱،۱۳۴ میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه ۲۵۵ میلیارد تومان ورود پول. مجموع ورود پول به صندوق‌های سهامی، حق تقدم و سهام در این هفته ۲،۷۵۴ میلیارد تومان بود.

این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش، ورود پول به این صندوق‌ها به ترتیب شامل: شنبه ۸۴۸ میلیارد تومان، یکشنبه ۱،۰۱۱ میلیارد تومان، دوشنبه ۷۱۲ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۵۶۶ میلیارد تومان خروج پول و چهارشنبه ۱،۲۹۷ میلیارد تومان ورود پول بود.

او همچنین به رشد و کاهش شاخص‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بیشترین رشد مربوط به شاخص محصولات چرمی با ۱۰.۹۵ درصد و پس از آن شاخص سایر معادن با ۱۰.۶۵ درصد رشد بود. در مقابل، بیشترین کاهش مربوط به صنعت استخراج نفت با ۶.۳۶ درصد و بعد از آن شاخص لاستیک با ۴.۸۸ درصد کاهش بود.

هفته کاری که با ادامه روند مثبت بازار شاهد یک عرضه اولیه بودیم و در ادامه هم محمد امین قهرمانی، معاون پذیرش و ناشران بورس تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه ریزی شده اگر شرایط بازار به همین شکل باشد حداقل تا پایان سال بتوانیم ۱۰ عرضه اولیه را داشته باشیم.

همچنين در هفته کاری که گذشت خبر بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا منتشر شد و در این زمینه بورس کالا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۱۳ آبان ماه ۳۰ دستگاه فولکس واگن ID-UNYX در تالار بورس کالا عرضه خواهد شد.

در ادامه هم مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: برای تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که مجامع خود را برگزار کردند از جمله شکل مدیریت آنها و موضوعات مرتبط و همین طور اعطای فرصت مجدد به استان‌هایی که مجامع آنها برگزار نشد یا حتی استان‌هایی که ممکن است در نوبت اول مجامع آنها به حدنصاب نرسد و لازم است مجمع نوبت دوم برگزار کنند سازمان بورس یک بسته پیشنهادی را آماده کرده است که به شورای عالی بورس ارائه کند انشالله بعد از اینکه این بسته در جلسه شورای عالی بورس مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

حالا باید منتظر ماند و دید در هفته کاری پیش رو روند حرکتی شاخص‌های تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود و چه اخباری را حوالی بازار سرمایه خواهیم داشت.