باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم در مراسم اختتامیه سومین دوره مهارتی اظهار کرد: این دوره نسبت به دو دوره گذشته، به شکلی بهتر و فاخرتر برگزار شد. از دکتر زمانی و دکتر علیاکبری نیز به دلیل تلاشهایشان در برگزاری این رویداد قدردانی میکنم.
وی با اشاره به نگاه ویژه مسئولان کشور به موضوع مهارت در آموزش عالی، افزود: اهمیت مهارت در آموزش عالی بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه دانش به تنهایی تضمینکننده اشتغال و پیشرفت نیست. خوشبختانه به تدریج در حال عبور از مدرکگرایی هستیم.
دکتر صالحی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه نظام صلاحیت حرفهای، گفت: این نظام باید امکان ارتقا برای افرادی را که در حوزه مهارتی پیشرفت کردهاند، فراهم کند.
معاون پژوهشی وزیر عتف تصریح کرد: در این مسیر، دانشگاه ملی مهارت و دانشگاه جامع علمیـکاربردی دو بازیگر اصلی حوزه مهارت در وزارت علوم هستند؛ اولی با زیرساختهای فوقالعاده و دومی با ظرفیت آموزش در محیط واقعی کار.
وی تربیت دانشآموخته ماهر را نیازمند سه سطح همافزایی دانست و توضیح داد: برای رسیدن به این هدف، باید همزمان در سه سطح سیاستگذاری، سیستمی و نهادی و معرفتی و تربیتی همافزایی ایجاد کنیم. این سطوح در هم تنیدهاند و تقویت همزمان آنها ضروری است.
دکتر صالحی در پایان با تأکید بر لزوم بهرهگیری از تجارب بینالمللی، گفت: باید از الگوهای موفق جهانی در آموزش حرفهای الهام بگیریم و آنها را متناسب با شرایط کشور بومیسازی کنیم. اگر نهادهای آموزش مهارتی کشور دست در دست هم دهند، میتوانند فصل تازهای در تاریخ آموزش ایران رقم بزنند. این همافزایی ملی تنها از طریق هماهنگی در سیاستگذاری، استفاده بهینه از ظرفیت نهادها و طراحی آموزشی مبتنی بر شایستگی و تجربه عملی امکانپذیر است.
آیین اختتامیه سومین همایش ملی مهارتافزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفهای در آموزش عالی کشور و المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور با حضور دکتر زمانی و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ملی مهارت، دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، دکتر سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت عتف، دکتر محمد علی اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، جمعی از مقامات و مسئولین کشوری و دانشگاهی، چهرههای علمی و مهارتی کشور، اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان، عصر پنجشنبه ۸ آبانماه ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات دانشکده پسران شماره یک مشهد (شهید محمد منتظری)، واحد استانی دانشگاه ملی مهارت در خراسان رضوی برگزار شد و در پایان مراسم، از نویسندگان مقالات برتر همایش تقدیر به عمل آمد.