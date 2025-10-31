باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - انتخابات پارلمانی اخیر هلند که برای سومین بار در چهار سال گذشته برگزار شد، تحتتأثیر مستقیم جنگ غزه و موضع احزاب نسبت به آن قرار گرفت. این انتخابات برای انتخاب ۱۵۰ عضو مجلس نمایندگان برگزار شد، اما ویژگی نظام انتخاباتی نسبی در هلند باعث میشود هیچ حزبی اکثریت مطلق نداشته باشد و همواره دولتها بهصورت ائتلافی شکل بگیرند.
با وجود پیروزی نسبی حزب راستگرای افراطی «حزب آزادی» به رهبری خیرت ویلدرز – معروف به «ترامپ هلند» – او نتوانست دولت را خود تشکیل دهد. احزاب میانهرو و لیبرال از همکاری با او امتناع کردند و در نتیجه، ائتلافی از چهار حزب راستگرا با ریاست «دیک شووف»، رئیس پیشین سازمان اطلاعات هلند، قدرت را در دست گرفت.
این نخستین بار بود که رهبر حزب پیروز نتوانست نخستوزیر شود. برنامه دولت جدید با شعار مبهم «امید، شجاعت و افتخار» معرفی شد، اما تمرکز آن بر محدودکردن مهاجرت و پناهندگی است.
در این میان، مسئله فلسطین و جنگ غزه به یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فضای سیاسی و افکار عمومی هلند تبدیل شد. پیشنهاد ویلدرز برای انتخاب «جدعون مارکوسزویر» – فردی با تابعیت دوگانه اسرائیلیـهلندی و سخنگوی پیشین حزب لیکود در هلند – بهعنوان وزیر مهاجرت با مخالفت سرویس اطلاعاتی روبهرو شد، زیرا او را تهدیدی برای امنیت ملی دانستند.
افکار عمومی هلند نیز واکنشی شدید به حمایت ضمنی دولت این کشور از رژیم تروریستی اسرائیل نشان داد. تظاهرات گستردهای در شهرهای مختلف علیه جنایات این رژیم تروریستی در غزه برگزار شد و کاسپار فِلد کامپ، وزیر خارجه هلند در اعتراض به موضع دولت در برابر اسرائیل استعفا داد. این رخدادها شکاف عمیقی میان مردم و سیاستمداران را آشکار کرد.
نتایج چندین نظرسنجی نشان داد که موضع احزاب درباره غزه، یکی از معیارهای اصلی رأیدهندگان بوده است. در پژوهشی از سوی مؤسسات «موتیفاکشن»، «پکس» و «سومو»، نزدیک به نیمی از مردم گفتند هنگام رأی دادن، به موضع احزاب درباره نسلکشی اسرائیل در غزه توجه میکنند.
بیش از نیمی از شرکتکنندگان (حدود ۵۵ درصد) اسرائیل را رژیمی آپارتاید دانستند و اکثریت آنان خواستار تحریم اقتصادی و تجاری اسرائیل شدند. ۵۷ درصد خواستار ممنوعیت تجارت با شهرکهای صهیونیستی و بیش از ۵۰ درصد موافق اعمال تحریمهای اقتصادی علیه تلآویو در صورت تداوم شهرکسازی بودند.
همچنین ۴۰ درصد از شرکتکنندگان دولت هلند را «همدست در نسلکشی» دانستند، زیرا اقدامی مؤثر علیه اسرائیل انجام نداده است. این فاصله میان افکار عمومی و مواضع رسمی، باعث رشد چشمگیر نارضایتی از دولت شد؛ بر اساس دادههای مؤسسه «ایپسوس»، میزان مخالفت با سیاستهای دولت درباره غزه از ۴۹ درصد در سال گذشته به ۶۶ درصد در آستانه انتخابات افزایش یافت.
بررسی نتایج اولیه نیز نشان میدهد حزب ویلدرز دستکم ۱۰ کرسی خود را از دست داده، در حالیکه حزب لیبرال «دی ۶۶» با شعار دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق بشر پیشرفت چشمگیری داشته است. تحلیلگران معتقدند این تغییر نه حاصل محبوبیت ناگهانی لیبرالها، بلکه واکنشی به همدستی غرب با اسرائیل و تمایل رأیدهندگان برای بازگرداندن ارزشهای اخلاقی و انسانی در سیاست خارجی است.
در نهایت، میتوان گفت غزه نهتنها به موضوعی انسانی در افکار عمومی هلند تبدیل شده، بلکه نقشی تعیینکننده در بازتعریف معادلات سیاسی داخلی این کشور ایفا کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند شکست راستگرایان افراطی در هلند، بازتاب شکست اخلاقی غرب در برابر فاجعه غزه است — جایی که مردم، برخلاف دولتها، هنوز صدای وجدان انسانی خود را حفظ کردهاند.
منبع: المیادین