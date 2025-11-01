باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - پزشک قلب و عروق و داخلی، دانشیار دانشگاه فدرال قازان و کاشاپوف، در مصاحبه با یک نشریه روسی گفت که تغذیهٔ صحیح نقش مهمی در جلوگیری از سکته و حفظ سلامت عروق دارد. به گفتهٔ او، باید به ورود کافی این شش مادهٔ مغذی به رژیم غذایی توجه کرد: اُمگا-۳، ویتامینهای گروه B، منیزیم، ویتامین D و ویتامینهای C و E.
او توضیح داد: «اُمگا-۳ دیوارههای عروق را تقویت میکند، سطح تریگلیسیرید را کاهش میدهد و خواص ضدالتهابی دارد. ویتامینهای گروه B بهویژه در کاهش سطح هوموسیستئین، آمینواسیدی که خطر افزایش آن بیماریهای قلبی-عروقی و ترومبوز را بالا میبرد، اهمیت دارند. منیزیم به حفظ تونوس عروق و تنظیم فشار خون کمک میکند. کمبود ویتامین D با افزایش خطر رویدادهای قلبی-عروقی مرتبط است. آنتیاکسیدانها (ویتامینهای C و E) نیز از سلولها در برابر استرس اکسیداتیو محافظت میکنند.»
برای دریافت تمامی این مواد مغذی، پزشک توصیه میکند از رژیم غذایی مدیترانهای پیروی شود که شامل سبزیجات، میوهها، ماهی، غلات کامل و روغن زیتون است.
او همچنین گفت: «مصرف گوشت قرمز، نمک، شکر و چربیهای ترانس مصنوعی را محدود کنید. اگر از راه تغذیه نتوان همهٔ مواد مغذی مفید را تأمین کرد، میتوان از مکملهای ویتامینی تولیدکنندگان معتبر استفاده کرد. بهتر است این مکملها را از داروخانه تهیه کنید تا شرایط نگهداری و حملونقل لازم رعایت شده باشد.»
