افزایش ۶ درصدی شعب اخذ رأی در استان کرمان

باشگاه خبرنگاران جوان- ابوذر عطاپور رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال آینده گفت: در انتخابات پیش‌رو، ۸۵ شورای اسلامی شهر در سطح استان فعالیت خواهند داشت که شامل یک شورای یازده‌نفره، هفت شورای هفت‌نفره و ۷۷ شورای پنج‌نفره است.

وی با اشاره به پیش‌بینی سه هزار و سه شعبه اخذ رأی در استان افزود: تعداد شعب اخذ رأی شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان کرمان نسبت به دوره قبل، ۶ درصد افزایش یافته است.

عطاپور در تشریح جزئیات گفت: از مجموع شعب پیش‌بینی‌شده، یک‌هزار و ۲۶۷ شعبه شهری و یک‌هزار و ۷۳۶ شعبه روستایی هستند که یک‌هزار و ۶۷۸ شعبه به‌صورت ثابت و یک‌هزار و ۳۲۵ شعبه به‌صورت سیار فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ۹۲ شعبه در مسیر‌های صعب‌العبور مستقر خواهند شد، افزود: برای اجرای هرچه بهتر فرایند انتخابات، احکام هشت کمیته ستاد انتخابات استان صادر شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی به‌صورت تمام‌الکترونیک گفت: با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات سال آینده، بیشترین حجم فعالیت‌ها بر عهده کمیته فناوری اطلاعات است که مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و اجرای صحیح فرآیند رأی‌گیری را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون سه جلسه کمیته فناوری اطلاعات برگزار و احکام اعضای این کمیته صادر شده است. همچنین از کارشناسان خبره فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی برای همکاری در این بخش بهره گرفته شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان همچنین از فعالیت مستمر کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان خبر داد و گفت: این کمیته تاکنون چهار جلسه برگزار کرده و نشست مطبوعاتی ویژه انتخابات نیز انجام شده است. همکاری مؤثری با رسانه‌های استان شامل خبرگزاری‌ها، نشریات و صدا و سیما برقرار است و برنامه‌ریزی لازم برای پوشش خبری انتخابات انجام شده است.

عطاپور در پایان به برگزاری دوره آموزشی منطقه‌ای انتخابات ویژه استان‌های کرمان، فارس و یزد با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و مدیرکل سیاسی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: در این دوره آموزشی، ۱۰۰ نفر از مجریان انتخابات شورا‌های اسلامی آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

