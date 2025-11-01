دیپلماسی استانی در مشهد به ثمر نشست؛ مصوبات کلیدی برای توسعه شرق، فناوری و تجارت با همسایگان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: دومین نشست تخصصی دیپلماسی استانی با هدف پیوند مؤثر اقتصاد ملی و منطقهای، این بار در مشهد مقدس برگزار شد و نشان داد که این رویکرد، عزم دولت برای برونگرایی اقتصاد از ظرفیتهای استانی را جدی میگیرد.
او افزود: این رویداد با حضور مقامات ارشد، سفرای هفت کشور و نمایندگان سه استان خراسان برگزار شد و هدایت اصلی پنلها به بخش خصوصی واگذار گردید تا مصوبات از عمق اجرایی بالایی برخوردار باشند.
جعفری بیان کرد: در پنلهای تخصصی، بر چهار محور اصلی شامل اقتصاد و تجارت، فناوریهای نوین، انرژی و توسعه گردشگری متمرکز شدند که نتایج ملموسی در پی داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: از مهمترین دستاوردهای این نشست، موفقیت در گنجاندن موضوع تخصیص اعتبار ویژه برای تسریع در تکمیل راه آهن شرق کشور در سند نهایی بود. همچنین، پیشنهاد تبدیل شهرهای بیرجند و خواف به منطقه آزاد به همراه تثبیت جایگاه خواف، مورد پیگیری قرار گرفت.
او عنوان کرد: در حوزه تجارت، تأکید بر ایجاد بنادر خشک در گذرگاههای مرزی و همچنین تقویت نشستهای B۲B برای تعامل فعالان اقتصادی استانها با کشورهای همسایه تصویب شد تا تعاملات اقتصادی در حوزههایی مانند گردشگری سلامت تقویت گردد.
جعفری تصریح کرد: همچنین، برای پیشبرد اهداف فناورانه، تصمیم به ایجاد سندباکس (آزمایشگاه مجازی) منطقه آزاد در خراسان بزرگ گرفته شد تا زمینه اتصال به بازارهای آسیای میانه و CIS فراهم آید و کریدور صادراتی دانشبنیان راهاندازی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: در نهایت، در حوزه گردشگری، بر تشکیل صندوق حمایتی تأسیسات گردشگری برای تعریف مسیرهای جدید نظیر گردشگری سلامت تأکید شد که میتواند به اعتمادسازی گردشگران خارجی یاری رساند.
چالش توسعه شرق کشور در مجلس
جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: در ادامه پیگیریهای سطح بالای این رویدادها، جلسهای در مجلس شورای اسلامی با ریاست دکتر قالیباف و با حضور استاندارها و نمایندگان به منظور رسیدگی به توسعه شرق کشور برگزار شد.
او افزود: نکته محوری این جلسه، اشاره به توسعه نامتوازن سرزمینی بود؛ آمار تکاندهنده این بود که ۵۱ درصد مساحت کشور (استانهای شرقی) تنها ۲۱ میلیون نفر جمعیت دارد، در حالی که تهران با ۱.۱ دهم درصد مساحت، همین تعداد جمعیت را جای داده است.
جعفری بیان کرد: این توزیع نامتوازن، مانع اصلی تحقق توسعه پایدار در این مناطق وسیع بوده و به محرومیت شرق کشور دامن زده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: تأکید شد که توسعه پایدار مستلزم توزیع متناسب امکانات و استقرار خدمات و زیرساختها پیش از وقوع تولید است، نه پس از آن که ظرفیتها به هدر رفته باشد.
او عنوان کرد: در جلسه مجلس، بر لزوم توجه ویژه به ایران بزرگ و رفع نابرابریها تأکید شد تا استانهای توسعهنیافته بتوانند با قرار گرفتن یک «صندلی اضافه»، به جایگاه شایسته خود برسند.
جعفری تصریح کرد: این وضعیت که حتی استانی با سابقه اولین فرودگاه کشور اکنون جایگاه خود را از دست داده، یا ناشی از ضعف لابیگری مسئولین استانی است یا عدم توانایی آنها در جذب امکانات در رقابت با استانهای پرنمایندهتر.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: این اقدامات پس از چکشکاری نهایی، به استانها ابلاغ خواهد شد تا شاهد تحولات مبتنی بر دیپلماسی استانی و جبران عقبماندگیها در مناطق شرقی باشیم.