باشگاه خبرنگاران جوان ـ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم با اشاره به اینکه ارتقای تالاب «مُره» به منطقه حفاظتشده گامی مهم در صیانت از زیستگاههای ارزشمند کویری کشور است گفت:تالاب مُره از نظر اکولوژیک یکی از سایتهای بسیار ارزشمند استان است که هر سال میزبان پرندگان مهاجر از سیبری، کانادا و دیگر نقاط جهان است و تاکنون بیش از ۲۶ هزار قطعه پرنده در این منطقه شناسایی شده است.
مریم محمدی، با اشاره به ثبت این منطقه با عنوان منطقه شکار ممنوع افزود: سالها بود تلاش میکردیم تا با ارتقای سطح حفاظتی، امکان مدیریت و حفاظت مؤثرتر از این زیستگاه را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در نشست اخیر با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، موافقت ضمنی برای ارتقای تالاب مُره به منطقه حفاظت شده اخذ شد گفت: با تحقق این امر، قم بهزودی صاحب دومین منطقه رسمی حفاظتشده خواهد شد.
محمدی در خصوص مزایا این ارتقا برای تالاب مره گفت: این ارتقا باعث میشود بتوانیم نیروی انسانی و تجهیزات بیشتری برای حفاظت از منطقه جذب کنیم و زیستگاه ارزشمند تالاب در دل کویر را پایدار نگه داریم.
تالاب مُره یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی قم است که نقش بسزایی در تنوع زیستی، کنترل گرد و غبار و پناه پرندگان مهاجر دارد.
پیش از این تنها منطقه پلنگ در استان قم به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شده بود.