باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، شنبه ۱۰ آبان در بازدید از اردوگاه کرامت و کمپ ماده ۱۶ ویژه نگهداری معتادان متجاهر، ضمن قدردانی از تلاش‌های سپاه ثارالله استان کرمان، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه ترک اعتیاد و بازپروری اجتماعی تأکید کرد.



وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در این مجموعه گفت: سپاه ثارالله استان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، اقدامات ارزشمندی در حوزه سم‌زدایی، ترک اعتیاد و بازتوانی اجتماعی انجام داده است.



استاندار کرمان افزود: مجموعه اردوگاه کرامت با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و امدادی، علاوه بر انجام فعالیت‌های اصلی خود در حوزه درمان، زمینه ارتقای وضعیت اجتماعی بهبودیافتگان را نیز فراهم کرده است.



طالبی با بیان اینکه دهکده "امید و زندگی" در دست احداث است، اظهار کرد: بهره‌برداری از این دهکده تا پایان سال در دستور کار قرار دارد و اجرای آن می‌تواند به بهبود شرایط بازپروری در استان کمک کند.



استاندار کرمان بر استفاده از تجربیات سپاه در اداره این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای رفع نیاز‌ها و تقویت زیرساخت‌های این مراکز در دستور کار قرار دارد.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بخش خصوصی و حمایت سپاه ثارالله استان، زمینه اجرای طرح‌های موفق در حوزه ترک اعتیاد و بهبود شرایط اجتماعی فراهم خواهد شد.



**تداوم فعالیت کمپ ماده ۱۶ با هدف صیانت و اشتغال بهبودیافتگان



سرهنگ علی خواجه‌حسنی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ثارالله استان کرمان نیز در جریان این بازدید با تشریح فعالیت‌های کمپ ماده ۱۶ اظهار کرد: این مرکز از سال ۱۳۹۸ با ظرفیت ۴۰ نفر آغاز به کار کرده و هم‌اکنون ۱۶۲ مددجو در آن نگهداری می‌شوند.



وی افزود: پس از مرحله سم‌زدایی، مددجویان وارد بخش‌های «امید»، «صیانت» و «اشتغال» می‌شوند و در کارگاه‌های مختلف از جمله چاپ بنر، خیاطی و نجاری آموزش‌های مهارتی دریافت می‌کنند تا پس از پاکی بتوانند در مسیر اشتغال و بازگشت به جامعه گام بردارند.



معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ثارالله ادامه داد: مددجویانی که دوره درمان را با موفقیت به پایان می‌رسانند، به فرماندهی نواحی سپاه معرفی می‌شوند تا فرآیند نظارت و پیشگیری از بازگشت به اعتیاد آنان استمرار یابد.



خواجه‌حسنی به برخی مشکلات زیرساختی کمپ اشاره کرد و گفت: یکی از لاین‌های ورودی کمپ آسفالت شده و حدود ۱۵۰ متر از مسیر همچنان نیازمند آسفالت است. همچنین برق مجموعه به‌صورت مستقل تأمین نمی‌شود و پایداری لازم را ندارد، اما مشکل آب تا حد زیادی برطرف شده است.



وی افزود: مشکلات هویتی برخی مددجویان از جمله نداشتن شناسنامه و کارت ملی از جمله مسائل مهمی است که نیاز به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دارد. همچنین در زمینه امکانات رفاهی از جمله پتو، پوشاک، اقلام خوراکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی نیز نیاز‌هایی وجود دارد.



معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه ثارالله استان با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی کمپ گفت: برنامه‌های مذهبی و هیئت‌های عزاداری با حضور روحانیون در این مرکز برگزار می‌شود که نقش مؤثری در تقویت روحیه و انگیزه مددجویان دارد.



وی اظهار کرد: ظرفیت قانونی کمپ ۱۵۰ نفر است، اما با همکاری دستگاه قضایی و حمایت دادستان، پذیرش مددجویان بیشتر از ظرفیت نیز با هدف ساماندهی معتادان متجاهر صورت گرفته است.

منبع: استانداری