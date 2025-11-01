باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ دشمن دریافته است که کوتاهترین مسیر برای نفوذ و تسلط بر جامعه، وابسته کردن انسانها به خود است؛ ایجاد نیازهایی که ریشه در ضعفها و آسیبها دارند. اعتیاد، این دام خاموش و خزنده، یکی از همان ابزارهاست؛ با ظرافت، ولی پرقدرت، زندگیها را میبلعد.
۱. دام اعتیاد و سایه آن بر زندگیها
دام اعتیاد، تنها جسم را هدف نمیگیرد؛ روحها را میسوزاند و قلب خانوادهها را در آتش نگرانی و غم میگذارد. خانههایی که روزی پناهگاه بود، امروز سکوتی سنگین بر خود گرفتهاند و نگاهها پر از اضطراب و انتظار یک معجزه است. هر قطره امید، در سایه این تهدید، به سختی نفس میکشد. اعتیاد، شعلهای خاموش و بیصداست که زندگیهای درخشان را به خاکستر مینشاند و آیندهای که باید روشن باشد، در دود و سردی غرق میشود.
۲. سپاه؛ فراتر از مرزهای دفاع
در چنین روزهای تاریکی، سپاه ثارالله فراتر از مرزهای دفاع نظامی، وارد میدان اجتماعی و بازتوانی شده است. حضور فعال و جهادی سپاه، نشان میدهد که مراقبت از جامعه، فقط به میدان جنگ محدود نمیشود؛ بلکه در بازگرداندن انسانها به مسیر زندگی سالم و امید نیز رسالتی بزرگ است.
یکی از نمودهای این اقدام، راهاندازی کمپ کرامت است؛ مرکزی که نه تنها مسیر ترک اعتیاد، بلکه مسیر بازسازی هویت، مهارتآموزی و بازگشت اجتماعی را هموار میکند.
۳. کرامت دوباره؛ سپاه در مسیر بازسازی زندگی و امید
سپاه در سطح کشور ۱۲ کمپ ماده ۱۶ راهاندازی کرده است که یکی از این کمپها در شهر کرمان فعالیت میکند.
کمپ کرامت، مثل باغی است که هر نهال در آن با دقت و عشق کاشته میشود. اینجا هر گوشه، داستانی از بازگشت و امید دارد:
حوزه درمان و سلامت: مراقبت از جسم و روح معتادان بهبودیافته، روان و ذهن آنها را بازسازی میکند.
حوزه فرهنگی و آموزشی: کارگاهها و کلاسهای مهارتآموزی، بذر اعتماد به نفس و خوداتکایی میکارند.
حوزه اشتغال و اجتماعی: نانوایی، کارگاه تعمیر و تولید اسباببازی، بستری برای اشتغال مددجویان و کسب استقلال مالی.
حوزه حمایتی و زیرساخت: باغچهها، فضای سبز و تجهیزات کارگاهی، نمادی از زندگی دوباره و تلاش برای محیطی پایدار و انسانی.
حوزه همافزایی با جامعه: تعامل با سرمایهگذاران و دستگاهها، نشاندهنده نگرش بسیج به مسئولیت اجتماعی و همکاری برای ساختن آیندهای روشن است.
در این فضا، انسانهایی که روزی در سایه وابستگی و شکست گم شده بودند، دوباره قد میکشند و یاد میگیرند چگونه زندگی کنند و بخشی از جامعه شوند.
۴. دهکده امید و زندگی؛ فصلی نو در بازتوانی
کمپ کرامت تنها نقطه شروع است؛ در ادامه، دهکده امید و زندگی ساخته خواهد شد. این دهکده، فضایی امن برای بهبودیافتگان و خانوادههای آنها فراهم میکند تا مسیر بازتوانی، مهارتآموزی، اشتغال و بازگشت اجتماعی کامل شود. چراغ این دهکده، نوید فردایی روشن برای جامعه است؛ جایی که زندگی دوباره سبز میشود و امید، آرامآرام در دل جامعه ریشه میدواند.
۵. بازدید استاندار و تأکید بر بهرهبرداری
امروز فرصتی شد تا استاندار کرمان از این اردوگاه بازدید کند.
استاندار کرمان در این بازدید با قدردانی از سپاه ثارالله، عملکرد این مجموعه در ترک اعتیاد، فعالیتهای فرهنگی و مددکاری را ستود و خواستار بهرهبرداری هرچه سریعتر «دهکده امید و زندگی» برای تقویت فرآیند بازتوانی در استان شد.
این بازدید، نه یک تشریفات، بلکه تأییدی میدانی بر مسیر درست اقدامات بسیج و سپاه در بازسازی زندگی و ایجاد فرصتهای واقعی برای جامعه بود.
۶. سخن آخر: سبز شدن زندگی از دل خاکستر
کمپ کرامت و دهکده امید و زندگی، فراتر از یک مرکز ترک اعتیاد هستند؛ نماد حضور فعال سپاه در بازسازی انسانها، کاشتن بذر امید و بازگرداندن زندگی به کسانی که روزی در سایه وابستگی و شکست گم شده بودند.
اینجا هر قدم، بازآفرینی یک زندگی است؛ هر کارگاه، چراغی برای روشن کردن مسیر فردایی روشن؛ و هر فضای سبز، یادآور این حقیقت که حتی پس از تاریکی، زندگی دوباره سبز میشود و انسانها به جامعه بازمیگردند.