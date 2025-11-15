کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی

کاریکاتور روز / به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی
کارتونیست سیدجمالی
تاریخ انتشار ۲۴ آبان ۱۴۰۴ ۰۸:۳۰
در کشورمان ایران، روز بیست و چهارم آبان ماه، روز کتاب و کتابخوانی، نام‌گذاری شده است. گزارش ویژه این هفته‌ی "کاریکاتور روز" به مناسبت فرارسیدن روز کتاب و کتاب‌خوانی، منتشر می‌شود. در این گزارش، منتخبی از آثار کاریکاتوریست‌های سراسر جهان، گردآوری شده که هر یک به زبان طنز و تصویر، زیبایی‌های دنیای کتاب و خوانش را به تصویر کشیده‌اند. این آثار هنری که با قلمی ظریف و نگاهی عمیق، خلق شده‌اند، پیوند میان فرهنگ، ادبیات و هنر را نمایان می‌سازند. در این گزارش تصویری، هر اثر همچون پنجره‌ای است به دنیای بی‌کران کتاب‌ها، که مخاطب را به سفری بصری در قلمروی دانش و تخیل، دعوت می‌کند. این مجموعه، با هدف یادآوری اهمیت کتاب، در عصر دیجیتال، تلاش دارد تا از زاویه‌ی هنر طنز، نگاه تازه‌ای به کتاب و خواندن در دنیای معاصر، ارائه دهد. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی

۲۴ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰
برچسب ها: کاریکاتور ، کاریکاتور روز ، کارتونیست ها
