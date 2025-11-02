باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی های میدانی حاکی از آن است که طی روزهای قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبرو شده است که هریک از فعالان بازار دلایلی برای این التهابات مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ به تازگی افزایش یافته که وزیر جهاد وعده ثبات قیمت را تا پایان سال داده بودند که متاسفانه با گذشت چند روز از اصلاح قیمت، مجدد قیمت دستخوش نوساناتی قرار گرفت که این نوسانات نتیجه ای جزء کوچک شدن سبد خانوار در بر نخواهد داشت.

براساس آخرین مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ درب واحدهای تولیدی ۸۷ هزار تومان و برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کنندگان ۹۲ هزار تومان تعیین شده است، درحالیکه گزارش ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ بالای ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتومان و مرغ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان عرضه می شود که بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که با توجه به شرایط تامین نهاده دامی و خرید از بازار آزاد چندبرابر نرخ مصوب نمی توان انتظار داشت که مرغ و تخم مرغ با قیمت مصوب در بازار عرضه شود، لذا اگر نهاده با نرخ مصوب تامین نشود، التهابات بازار کماکان ادامه خواهد داشت.

بنابر وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تامین نهاده مورد نیاز واحدهای دامداری و مرغداری ظرف ۲ تا ۳ روز آینده انتظار می رود که این امر‌محقق شود تا دامداران ناگریز به کشتار دام های مولد و مرغداران حذف گله و کاهش جوجه ریزی نباشند که این امر بر استمرار تنش قیمت در بازار اثر بگذارد.

با توجه به آنکه دولت با واردات گوشت قرمز بدنبال تنظیم بازار است و دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت از توزیع روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت قرمز تنظیم بازار در میادین و فروشگاه های زنجیره ای خبر داده است، اما بررسی ها نشان می دهد که طی روزهای اخیر خبری از توزیع گوشت تنظیم بازار نیست یا مقدار آن بسیار ناچیز است که این امر با گلایه بسیاری از خانوارها روبرو شده است.

در این ارتباط پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است و خرید ها در این خصوص به موقع انجام شده و پیش بینی های لازم در خصوص تنظیم بازار صورت گرفته است و این اطمینان را به مردم می دهیم که جای هیچ گونه نگرانی نیست و نمی‌گذاریم کمبود نهاده، تولیدکنندگان را دچار چالش کند.

جعفری گفت: با توجه به قیمت‌گذاری جدید مرغ، بازار به سمت تعادل پیش می رود چراکه مرغداران بدلیل هزینه های بالای تولید و نرخ مصوب پایین تمایلی به تولید نداشتند که بنابر تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت مصوب برمبنای آنالیز هزینه ها، روند تولید مناسب و عرضه به میزان مکفی است.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام با اشاره به وضعیت بازار گوشت قرمز بیان کرد: طی روزهای اخیر با تغییر نرخ ارز، قیمت گوشت افزایشی داشته است و بعد از آن بازار متعادل شد.

قیمت مرغ از ۲۰۰ هزارتومان فراتر می رود

سیدفرزاد طلاکش دبیرفدراسیون طیور گفت: در حال حاضر مرغداران به رغم‌تمامی مشکلات تولید را ادامه دادند که براین اساس کمبودی در عرضه نداریم، هرچند تخم مرغ با نرخ مصوب در بازار بفروش نمی رسد.

وی متوسط قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۸۲ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت هرشانه تخم مرغ فله برای مصرف کننده در تهران ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزارتومان عرضه می شود.

طلاکش با بیان اینکه ۶۰ درصد قیمت مرغ و تخم مرغ مربوط به نهاده دامی است، افزود: قیمت مصوب جدید برمبنای نرخ مصوب نهاده اصلاح شد که عدم توزیع نهاده با نرخ مصوب موجب شد تا امکان عرضه مرغ و تخم مرغ به نرخ مصوب وجود نداشته باشد.

دبیرفدراسیون طیور از کاهش قیمت جوجه یکروزه خبر داد و گفت: با کاهش تقاضا برای جوجه ریزی، قیمت جوجه کاهش یافته که برآوردها حاکی از آن است که با افزایش قیمت تمام شده تا پایان آبان ماه، قیمت مرغ از ۲۰۰ هزارتومان فراتر رود.

طلاکش از افزایش قیمت مرغ زنده خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو مرغ زنده ۱۰۵ هزارتومان و عمده فروشی میدان بهمن ۱۴۰ هزارتومان بود که با احتساب هزینه ها بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان در مغازه ها عرضه شده است.

حداکثر قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ فله برای مصرف کننده ۲۰۰ هزار تومان

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۷ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده بسته به وزن یک کیلو و ۸۰۰ تا ۲ کیلویی ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان و هر عدد تخم مرغ فله ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با اشاره به علل گرانی تخم مرغ در مغازه ها افزود: در حال حاضر مرغداران هرکیلو کنجاله سویا را ۴۰ هزارتومان و ذرت ۳۰ هزارتومان خریداری می کنند که براین اساس قیمت تمام شده تولید بالای ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است که درنهایت عدم‌ تامین نهاده با نرخ مصوب منتج به سردرگمی بازار، سوء استفاده مرغداران و تنش و التهاب قیمت شده است. حال امیدواریم با تامین مستمر نهاده با نرخ مصوب از هفته آینده، مشکلی در تولید تخم مرغ ایجاد نشود.

کاشانی ادامه داد: منابع تامین سوپرمارکت ها مرغداری هایی هستند که تخم مرغ فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار را تامین می کنند‌ که در صورت افزایش قیمت باید نرخ تخم مرغ در فروشگاه و میادین هم افزایش پیدا می کرد. هرچند تخم مرغ بسته بندی با نرخ ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزارتومان عرضه می شود.

گرانی گوشت ارتباطی به دامدار ندارد

افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو بره نر ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزارتومان در نقاط مختلف کشور است که متاسفانه گوشت بدون تبعیت از نرخ دام با قیمت های بالایی در مغازه ها عرضه می شود که این‌گرانی ارتباطی به دامدار ندارد.

به گفته وی، با توجه به تقاضای بازار، دام وجود دارد و کمبودی در زمینه عرضه نداریم، اما بدلیل شرایط تامین نهاده های دامی شاهد کشتار دام های مولد هستیم.

صدردادرس با بیان اینکه مسئولان برای تنظیم بازار تنها بدنبال واردات گوشت هستند، افزود: مسئولان تنها دامداران را مقصر نوسانات قیمت گوشت و دام‌می دانند، از این رو بدنبال واردات گوشت هستند که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا به جای واردات گوشت اقدام به واردات نهاده های دامی نمی کنند تا صنعت دامپروری کشور از بین نرود.

وی قیمت منطقی هرکیلو لاشه درب کشتارگاه را ۶۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت گوشت برای مصرف کننده بسته به مناطق خرید، قطعه بندی گوشت، هزینه حمل، بسته بندی و ... دارد. از این رو نمی توان نرخ مصوبی اعلام کرد.

صدردادرس با اشاره به آینده بازار گوشت گفت: با استمرار روند فعلی تامین نهاده های دامی، آینده بازار گوشت مطلوب نخواهد بود و مسئولان مربوطه علت کمبود نهاده دامی برای دام سبک را اولویت گاو شیری و مرغ مطرح می کنند، از این رو مسئولان نباید انتظار داشته باشند که قیمت گوشت تغییری داشته باشد.

طی روزهای اخیر بازار محصولات پروتئینی مجددا دچار التهاباتی شده است که علت اصلی آن به کمبود و گرانی نهاده و عرضه بالاتر از قیمت مصوب باز می‌گردد که انتظار می رود بنابر وعده وزیر جهاد نهاده مورد نیاز مرغداران و دامداران با نرخ مصوب تامین شود تا بازار به ثبات و آرامش برسد.