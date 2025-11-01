باشگاه خبرنگاران جوان- تیم رباتیک دختران افغانستان با وجود چالشهای متعدد در رقابتهای جهانی فرست گلوبل (First Global) در پاناما حاضر شد. این تیم متشکل از دختران نوجوانی است که در دوره گذشته این رقابتها موفق به کسب مدال نقره شده بودند.
المپیاد جهانی فرست گلوبل با موضوع «تعادل اکولوژیکی» به میزبانی پاناما در حال برگزاری است. این رقابت که از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده، قرار است در پاییز امسال به صورت حضوری در پاناماسیتی به کار خود پایان دهد.
در این دوره از المپیاد که با حمایت نهادهایی مانند بنیاد ایلان ماسک و اینتل همراه است، تیمهای دانشآموزی از بیش از ۱۹۰ کشور پروژههایی در زمینه چالشهای محیط زیستی و فناوری ارائه میدهند. این رویداد بینالمللی با شعار «صلح و دوستی برای حل مشکلات جهانی» از سال ۲۰۱۷ فعالیت میکند.
این مسابقات توانسته است با همراه کردن بیش از ۱۹۰ کشور از سراسر جهان، تبدیل به یکی از بزرگترین المپیادهای علمی دانشآموزی شود.